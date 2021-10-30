Receita para adoçar seu feriado: pudim de milho com calda de laranja

Pudim Crédito: Pixabay

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é para adoçar a nossa vida! Juarez Campos ensima como preparar um delicioso 'pudim de milho com calda de laranja'. Os ingredientes são simples e a receita é de fácil preparo! Acompanhe o passo a passo!

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A RECEITA:

Ingredientes:

2 latas de milho

400ml de leite

1 lata de leite condensado

4 ovos

1 lata de creme de leite

1 xícara de açúcar

1 colher de sopa de margarina

200ml de suco de laranja

1 gema

1 colher de sopa de amido de milho

Preparo:

No liquidificador, bata o milho e o leite até homogeneizar.

Acrescente o leite condensado, os ovos, o creme de leite e o açúcar e bata novamente.

Despeje em uma forma de pudim de 24cm de diâmetro, untada e polvilhada com açúcar.

Leve ao forno médio pré-aquecido, em banho-Maria, por 1 hora e 10 minutos.

Deixe esfriar e leve à geladeira por 4 horas.

Em uma panela, dissolva o amido e o suco de laranja.

Misture a gema, o açúcar e leve ao fogo baixo mexendo até engrossar.

Deixe esfriar coberto com um filme plástico e reserve na geladeira.