Receita para adoçar seu feriado: pudim de milho com calda de laranja

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é para adoçar a nossa vida! Juarez Campos ensima como preparar um delicioso 'pudim de milho com calda de laranja'. Os ingredientes são simples e a receita é de fácil preparo! Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 6.30s - 30-10-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
2 latas de milho
400ml de leite
1 lata de leite condensado
4 ovos
1 lata de creme de leite
1 xícara de açúcar
1 colher de sopa de margarina
200ml de suco de laranja
1 gema
1 colher de sopa de amido de milho
Preparo:
No liquidificador, bata o milho e o leite até homogeneizar.
Acrescente o leite condensado, os ovos, o creme de leite e o açúcar e bata novamente.
Despeje em uma forma de pudim de 24cm de diâmetro, untada e polvilhada com açúcar.
Leve ao forno médio pré-aquecido, em banho-Maria, por 1 hora e 10 minutos.
Deixe esfriar e leve à geladeira por 4 horas.
Em uma panela, dissolva o amido e o suco de laranja.
Misture a gema, o açúcar e leve ao fogo baixo mexendo até engrossar.
Deixe esfriar coberto com um filme plástico e reserve na geladeira.
Desenforme o pudim e decore com a calda de laranja.