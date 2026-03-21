Receita para a Quaresma: garoupa salgada com banana da terra e abóbora!

Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora, receita do Hercílio "Pirão" em destaque com o Chef Juarez Campos para a Quares

Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, o destaque é a receita de uma garoupa salgada com banana da terra e abóbora! A receita é uma homenagem a Hercílio Alves da Silva Filho, o eterno Hercílio "Pirão". No clima da Quarema, aprenda a fazer a receita com o Chef Juarez Campos. Ouça a conversa completa!