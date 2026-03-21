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CBN e as Dicas do Chef

Receita para a Quaresma: garoupa salgada com banana da terra e abóbora!

Acompanhe os detalhes da receita com o Chef Juarez

Publicado em 21 de Março de 2026 às 11:18

Publicado em 

21 mar 2026 às 11:18
Juarez-Campos-Arroz-de-garoupa-salgada
Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora, receita do Hercílio "Pirão" em destaque com o Chef Juarez Campos para a Quares Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, o destaque é a receita de uma garoupa salgada com banana da terra e abóbora! A receita é uma homenagem a Hercílio Alves da Silva Filho, o eterno Hercílio "Pirão". No clima da Quarema, aprenda a fazer a receita com o Chef Juarez Campos. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 15.21s - 21-03-26.mp3
  • RECEITA: Garoupa Salgada com Banana da Terra e Abóbora
  • Ingredientes (06 porções)
    - 1,5 kg de file de garoupa
    - 150g de sal grosso
    - 6 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos
    - 3 cebolas médias em cubos
    - 1 maço de coentro picado
    - 3 bananas da terra maduras
    - 4 colheres de sopa de óleo de urucum (sementes de urucum fervidas com óleo)
    - ½ xícara de azeite
    - 1 xicara de abobora descascada e em cubos médios (opcional)
    - 1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)
    - 1 maço de cebolinha verde picada
    - Brotos de coentro (opcional)
  • Preparo
    - Salgue os files de garoupa com sal grosso e deixe na geladeira por três
    - Diariamente escorra a água que se forma
    - Na véspera do preparo dessalgar os files de garoupa em água fria trocando-a de 4 em 4 horas (8 a 12 horas na geladeira) e corte-a em porções mais ou menos de 200g
    - Numa panela de barro capixaba aqueça o azeite e refogue metade da cebola- Acrescente a metade do tomate, do coentro e do urucum e refogue levemente
    - Arrume os files de garoupa, a banana e a abóbora se for usar
    - Cubra com o restante do tempero e coloque o caldo de peixe
    - Deixe cozinhar até os ingredientes estiverem cozidos e acerte o tempero
    - Acrescente cebolinha verde picada, regue com um pouco de azeite de oliva e sirva com arroz, pirão e pimenta malagueta à parte
    - Para servir empratado coloque sobre o peixe sobre a banana, o molho processado em volta com cubos de abóbora intercalados e sobre o peixe brotos de coentro
    - Arroz e pirão a parte

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