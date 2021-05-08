Receita: o 'rocambole low-carb na folha de búfala' da Larica

'Rocambole low-carb na folha de búfala' da Roberta Larica Crédito: Acervo pessoal

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, damos prosseguimento à série em que quem cozinha é um convidado, e não o chef Juarez Campos! A escolhida da vez é Roberta Larica, nutricionista e nossa comentarista. A receita, claro, tem uma proposta mais saudável e menos calórica!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 14.30s - 08-05-21

É um 'rocambole low-carb, sem massa, na folha de búfala'. Acompanhe o passo a passo da preparação!

A RECEITA:

Ingredientes:

Frango cozido ou assado e desfiado

Salsa e cebolinha picadas

Molho de tomate caseiro

Folha de muçarela de búfala (vende pronta em supermercados)

Manjericão em folhas

Sal a gosto

Preparo:

Desfie o frango e adicione a salsa e a cebolinha picadas.

Abra a folha de muçarela de búfala e distribua o frango desfiado. Enrole como um rocambole.