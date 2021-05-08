Receita: o 'rocambole low-carb na folha de búfala' da Larica

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, damos prosseguimento à série em que quem cozinha é um convidado, e não o chef Juarez Campos! A escolhida da vez é Roberta Larica, nutricionista e nossa comentarista. A receita, claro, tem uma proposta mais saudável e menos calórica!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 14.30s - 08-05-21
É um 'rocambole low-carb, sem massa, na folha de búfala'. Acompanhe o passo a passo da preparação!
A RECEITA:
Ingredientes:
Frango cozido ou assado e desfiado
Salsa e cebolinha picadas
Molho de tomate caseiro
Folha de muçarela de búfala (vende pronta em supermercados)
Manjericão em folhas
Sal a gosto
Preparo:
Desfie o frango e adicione a salsa e a cebolinha picadas.
Abra a folha de muçarela de búfala e distribua o frango desfiado. Enrole como um rocambole.
Coloque em uma travessa e regue com molho de tomate caseiro. Leve ao forno até derreter o queijo.