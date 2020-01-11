Receita leve para o verão: prepare um Omelete de Forno

Neste sábado, no CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita leve, especial para os dias mais quentes do verão, que pedem comidas leves. É um delicioso 'Omelete de Forno', fácil e prático de ser preparado. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Omelete de Forno - 12.55s - 11-01-20

A RECEITA:

[Rende 5 porções]

Ingredientes:

6 ovos

1/2 xícara de leite

1/2 xícara de creme de leite

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

1 xícara de farinha de trigo

1 colher de café de fermento em pó

1 pitada de sal

200g de vagem branqueada

1 cenoura em fatias branqueada

1 abobrinha verde fatiada no comprimento e branqueada

200g de peito de peru fatiado

Manteiga pára untar

Queijo parmesão para polvilhar

Preparo:

Misture bem os ovos, o leite, o creme de leite, o parmesão, o trigo e o sal.

Em uma forma de bolo inglês média forrada com papel manteiga e untada, faça camadas da mistura de ovos, uma de vagem, uma de cenoura, uma de abobrinha, outra da mistura de ovos e uma de peito de peru.

Repita as camadas até acabarem os ingredientes, terminando com a mistura de ovos.

Polvilhe com o parmesão ralado e leve ao forno médio por 25 minutos ou até dourar.