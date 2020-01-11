Receita leve para o verão: prepare um Omelete de Forno

Neste sábado, no CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita leve, especial para os dias mais quentes do verão, que pedem comidas leves. É um delicioso 'Omelete de Forno', fácil e prático de ser preparado. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Omelete de Forno - 12.55s - 11-01-20
A RECEITA:
[Rende 5 porções]
Ingredientes:
6 ovos
1/2 xícara de leite
1/2 xícara de creme de leite
1/2 xícara de queijo parmesão ralado
1 xícara de farinha de trigo
1 colher de café de fermento em pó
1 pitada de sal
200g de vagem branqueada
1 cenoura em fatias branqueada
1 abobrinha verde fatiada no comprimento e branqueada
200g de peito de peru fatiado
Manteiga pára untar
Queijo parmesão para polvilhar
Preparo:
Misture bem os ovos, o leite, o creme de leite, o parmesão, o trigo e o sal.
Em uma forma de bolo inglês média forrada com papel manteiga e untada, faça camadas da mistura de ovos, uma de vagem, uma de cenoura, uma de abobrinha, outra da mistura de ovos e uma de peito de peru.
Repita as camadas até acabarem os ingredientes, terminando com a mistura de ovos.
Polvilhe com o parmesão ralado e leve ao forno médio por 25 minutos ou até dourar.
Retire de forno, deixe amornar, desenforme e sirva.