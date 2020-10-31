Receita francesa: saiba como preparar um suflê de queijo Morbier

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é francesa, mas prestigia a utilização de produtos das montanhas capixabas. Juarez Campos vai ensinar a preparação de um suflê de queijo Morbier Carnielli, um prato que parece ser complicado, mas é super simples. O chef também ensina como fazer um molho Bechamel, que é a base de todo suflê salgado. Confira!

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A RECEITA:

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

- 40g de farinha de trigo

- 40 g de manteiga

- 200g de queijo Morbier Carnielli

- 2 xícaras de leite

- 4 ovos

- 20g de queijo grana ralado fino

- Manteiga e farinha de trigo para untar

- Sal pimenta-do-reino branca e noz-moscada

Preparo

1- Para o molho Bechamel, derreta a manteiga, junte a farinha de trigo e refogue um pouco.

2- Junte o leite pouco a pouco e mexa sem parar até ficar cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada

3- Junte o queijo Morbier ralado ao Bechamel e deixe derreter e encorpar em fogo baixo. Deixe amornar.

4- Junte as gemas, uma a uma, mexendo, até que a massa fique homogênea.

5- Bata as claras em neve com uma pitada de sal à parte. Incorpore as claras à massa com cuidado (primeiro misture 1/3 e depois os 2/3, aos poucos) mexendo de baixo para cima até formar uma massa homogênea. Acerte o sal.

6- Unte com manteiga quatro formas individuais redondas, polvilhe-as com farinha, despeje a massa e preencha dois terços da forma (deixe 1/3 da forma livre para não transbordar).

7- Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 250°C. O tempo médio de cozimento é de 16 a 18 minutos.