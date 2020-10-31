Receita francesa: saiba como preparar um suflê de queijo Morbier

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é francesa, mas prestigia a utilização de produtos das montanhas capixabas. Juarez Campos vai ensinar a preparação de um suflê de queijo Morbier Carnielli, um prato que parece ser complicado, mas é super simples. O chef também ensina como fazer um molho Bechamel, que é a base de todo suflê salgado. Confira!
CBN e as Dicas do Chefe - Suflê - 13.24s - COM VH - 31-10-20.mp3
A RECEITA:
Rendimento: 4 porções
Ingredientes:
- 40g de farinha de trigo
- 40 g de manteiga
- 200g de queijo Morbier Carnielli
- 2 xícaras de leite
- 4 ovos
- 20g de queijo grana ralado fino
- Manteiga e farinha de trigo para untar
- Sal pimenta-do-reino branca e noz-moscada
Preparo
1- Para o molho Bechamel, derreta a manteiga, junte a farinha de trigo e refogue um pouco.
2- Junte o leite pouco a pouco e mexa sem parar até ficar cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada
3- Junte o queijo Morbier ralado ao Bechamel e deixe derreter e encorpar em fogo baixo. Deixe amornar.
4- Junte as gemas, uma a uma, mexendo, até que a massa fique homogênea.
5- Bata as claras em neve com uma pitada de sal à parte. Incorpore as claras à massa com cuidado (primeiro misture 1/3 e depois os 2/3, aos poucos) mexendo de baixo para cima até formar uma massa homogênea. Acerte o sal.
6- Unte com manteiga quatro formas individuais redondas, polvilhe-as com farinha, despeje a massa e preencha dois terços da forma (deixe 1/3 da forma livre para não transbordar).
7- Polvilhe o queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 250°C. O tempo médio de cozimento é de 16 a 18 minutos.
8- Retire quando os suflês estiverem dourados e altos.