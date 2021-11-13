Receita fácil e versátil: como preparar um 'patê de frango'

Patê de frango Crédito: Divulgação

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar uma receita super versátil, que pode ser a estrela de um lanche ou o toque especial da entrada de um jantar! É um delicioso 'patê de frango'! Acompanhe o passo a passo!

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A RECEITA:

Ingredientes:

500g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola grande

3 dentes de alho

1 tomate

1 cenoura ralada

1 xícara de azeitonas

1 lata de milho

1/2 xícara de cheiro verde

400g de maionese (quase um pote inteiro)

4 colheres de requeijão cremoso

Sal e pimenta calabresa a gosto

Preparo:

Comece refogando o alho e a cebola.

Depois o tomate, sal e pimenta e deixe refogar um pouco.

Coloque o frango e os demais ingredientes, com exceção da maionese, e misture bem.

Espere um pouco e coloque maionese.

Dica do chef: