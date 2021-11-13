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CBN e as Dicas do Chef

Receita fácil e versátil: como preparar um 'patê de frango'

Quem ensina é o comentarista chef Juarez Campos

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 11:20

Publicado em 

13 nov 2021 às 11:20
Patê de frango
Patê de frango Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar uma receita super versátil, que pode ser a estrela de um lanche ou o toque especial da entrada de um jantar! É um delicioso 'patê de frango'! Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.30s - 13-11-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
500g de peito de frango cozido e desfiado
1 cebola grande
3 dentes de alho
1 tomate
1 cenoura ralada
1 xícara de azeitonas
1 lata de milho
1/2 xícara de cheiro verde
400g de maionese (quase um pote inteiro)
4 colheres de requeijão cremoso
Sal e pimenta calabresa a gosto
Preparo:
Comece refogando o alho e a cebola.
Depois o tomate, sal e pimenta e deixe refogar um pouco.
Coloque o frango e os demais ingredientes, com exceção da maionese, e misture bem.
Espere um pouco e coloque maionese.
Dica do chef:
Sirva com torradas ou como recheio de um sanduíche com alface americana ou crespa picada.

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