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CBN E AS DICAS DO CHEF

Receita: Espaguete com cogumelos Portobello e beringela

Ouça a edição deste sábado (15) do CBN e as Dicas do Chef, com Juarez Campos!

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 10:41

Publicado em 

15 ago 2020 às 10:41
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos nos convida a viajar ao sul da Itália! O chef ensina o preparo do espaguete com cogumelos Portobello e berinjela - inspirado na "Pasta alla Norma", uma receita siciliana. Ouça a receita e o passo a passo da preparação (e bom apetite)!
CBN e as Dicas do Chefe - Espaguete com beringela - 3.23s - 15-08-20
 A RECEITA:
Rende 6 porções
Ingredientes:
500 g de espaguete
½ xícara de azeite extravirgem
4 dentes de alho laminado
2 berinjelas cortadas em rodelas 1 cm de espessura
3 tomates sem pele e sem sementes e em cubos
1/3 de pimenta-dedo-de-moça, sem sementes e picada
6 cogumelos portobello grandes fatiados
1 xícara de molho de tomates
2 colheres de sopa de cebolinha verde fina picada
Folhas de manjericão
Queijo parmesão ou pecorino ralado
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Preparo:
Salgue ligeiramente as rodelas de berinjela e deixe descansar por 30 minutos.
Lave, enxugue e corte em cubos.
Doure suavemente o alho no azeite. Junte os cogumelos, a berinjela e frite rapidamente.
Junte os tomates e a pimenta-dedo-de-moça e refogue um pouco sem desmanchar os tomates.
Adicione o molho de tomates, a cebolinha verde, o manjericão e acerte o tempero.
Junte a massa pré-cozida "al dente", ½ xícara da água do cozimento e um punhado de parmesão ralado.
Misture tudo e sirva salpicado de manjericão, parmesão ralado e um fio de azeite.

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