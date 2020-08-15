Receita: Espaguete com cogumelos Portobello e beringela

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos nos convida a viajar ao sul da Itália! O chef ensina o preparo do espaguete com cogumelos Portobello e berinjela - inspirado na "Pasta alla Norma", uma receita siciliana. Ouça a receita e o passo a passo da preparação (e bom apetite)!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Espaguete com beringela - 3.23s - 15-08-20

A RECEITA:

Rende 6 porções

Ingredientes:

500 g de espaguete

½ xícara de azeite extravirgem

4 dentes de alho laminado

2 berinjelas cortadas em rodelas 1 cm de espessura

3 tomates sem pele e sem sementes e em cubos

1/3 de pimenta-dedo-de-moça, sem sementes e picada

6 cogumelos portobello grandes fatiados

1 xícara de molho de tomates

2 colheres de sopa de cebolinha verde fina picada

Folhas de manjericão

Queijo parmesão ou pecorino ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Preparo:

Salgue ligeiramente as rodelas de berinjela e deixe descansar por 30 minutos.

Lave, enxugue e corte em cubos.

Doure suavemente o alho no azeite. Junte os cogumelos, a berinjela e frite rapidamente.

Junte os tomates e a pimenta-dedo-de-moça e refogue um pouco sem desmanchar os tomates.

Adicione o molho de tomates, a cebolinha verde, o manjericão e acerte o tempero.

Junte a massa pré-cozida "al dente", ½ xícara da água do cozimento e um punhado de parmesão ralado.