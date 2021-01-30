Receita do chef Juarez: Torta de Legumes com Queijo e Atum:

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo da 'Torta de Legumes com Queijo e Atum'. É uma receita simples, leve e versátil para os dias de verão. Ouça o passo a passo da preparação!
CBN e As Dicas do Chefe - Torta de Legumes com Queijo e Atum - 11.18s - 30-01-21
>>> A RECEITA:
Ingredientes da massa:
2 xícaras de chá de leite
1 xícara de chá de óleo
4 ovos
1 colher de chá de sal
1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
Manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar
Ingredientes do recheio:
1 cebola em cubos
2 latas de atum sólido escorrido
1/2 pimentão vermelho em cubos
1 tomate sem sementes em cubos
1/2 xícara de chá de milho verde
1/2 xícara de chá de ervilha
1/2 abobrinha em cubos
1 e 1/2 xícara de chá de queijo muçarela em cubos
4 colheres de sopa de azeite
Sal, pimenta do reino e cheiro verde picado a gosto
Preparo:
Para o recheio, em uma tigela, misture todos os ingredientes e reserve.
Para a massa, bata no liquidificador o leite, o óleo, os ovos, o sal, a farinha e o fermento até homogeneizar.
Despeje sobre o recheio e misture com uma colher.
Transfira para um refratário médio untado e enfarinhado e leve ao forno em temperatura média (180°C, preaquecido por 30 minutos) até assar e dourar.
Retire do forno e sirva em seguida.