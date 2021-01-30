Receita do chef Juarez: Torta de Legumes com Queijo e Atum:

A receita de hoje é: Torta de Legumes com Queijo e Atum Crédito: Maksim Goncharenok/Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo da 'Torta de Legumes com Queijo e Atum'. É uma receita simples, leve e versátil para os dias de verão. Ouça o passo a passo da preparação!

Your browser does not support the audio element. CBN e As Dicas do Chefe - Torta de Legumes com Queijo e Atum - 11.18s - 30-01-21

>>> A RECEITA:

Ingredientes da massa:

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

4 ovos

1 colher de chá de sal

1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Manteiga e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Ingredientes do recheio:

1 cebola em cubos

2 latas de atum sólido escorrido

1/2 pimentão vermelho em cubos

1 tomate sem sementes em cubos

1/2 xícara de chá de milho verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 abobrinha em cubos

1 e 1/2 xícara de chá de queijo muçarela em cubos

4 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta do reino e cheiro verde picado a gosto

Preparo:

Para o recheio, em uma tigela, misture todos os ingredientes e reserve.

Para a massa, bata no liquidificador o leite, o óleo, os ovos, o sal, a farinha e o fermento até homogeneizar.

Despeje sobre o recheio e misture com uma colher.

Transfira para um refratário médio untado e enfarinhado e leve ao forno em temperatura média (180°C, preaquecido por 30 minutos) até assar e dourar.