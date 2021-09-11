Receita do Chef Juarez Campos: Peito de boi com feijão manteiga

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparação de um delicioso 'peito de boi com feijão manteiga', ideal para ser apreciado naqueles dias "mais fresquinhos". Acompanhe ao passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 15.13s - 11-09-21.mp3
A receita [rende 6 porções]
Ingredientes
- 1 kg de peito de boi sem o excesso de cordura externa e em cubos médios
- 1 maço de cheiro verde
- 1 litro de caldo de carne
- 2 cebolas médias bem picadas
- 4 dentes de alho picados
- 1/2 pimentão verde picado
- 4 tomates sem sementes picado
- 200g de feijão manteiga cozido
- 1 colher de chá de colorau
- Óleo
- Sal e pimenta
Preparo
- Tempere o peito de boi com sal, alho e pimenta do reino
- Deixe, pelo menos, uma hora no tempero
- Em uma panela de pressão, doure o peito de boi em fogo médio
- Junte a cebola, o pimentão e o colorau e refogue
- Junte os tomates e o cheiro verde e refogue mais um pouco
- Adicione o caldo e cozinhe sob pressão por 45 minutos a 1 hora ou até amaciar
- Destampe a panela, junte o feijão manteiga cozido. Dê uma fervura com a panela destampada
- Acerte o tempero e a textura
Dica do Chefe: Sirva com polenta mole ou com arroz branco e couve refogada!