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Receita do Chef Juarez Campos: Peito de boi com feijão manteiga

Fique atento ao passo a passo feito pelo nosso comentarista para o prato de final de semana. Acompanhe!

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 12:18

Publicado em 

11 set 2021 às 12:18
Chef Juarez Campos
Juarez Campos Crédito: Foto: Fabio Machado
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina a preparação de um delicioso 'peito de boi com feijão manteiga', ideal para ser apreciado naqueles dias "mais fresquinhos". Acompanhe ao passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 15.13s - 11-09-21.mp3
A receita [rende 6 porções]
Ingredientes
  • 1 kg de peito de boi sem o excesso de cordura externa e em cubos médios
  • 1 maço de cheiro verde
  • 1 litro de caldo de carne
  • 2 cebolas médias bem picadas
  • 4 dentes de alho picados
  • 1/2 pimentão verde picado
  • 4 tomates sem sementes picado
  • 200g de feijão manteiga cozido
  • 1 colher de chá de colorau
  • Óleo
  • Sal e pimenta
Preparo
  • Tempere o peito de boi com sal, alho e pimenta do reino
  • Deixe, pelo menos, uma hora no tempero
  • Em uma panela de pressão, doure o peito de boi em fogo médio
  • Junte a cebola, o pimentão e o colorau e refogue
  • Junte os tomates e o cheiro verde e refogue mais um pouco
  • Adicione o caldo e cozinhe sob pressão por 45 minutos a 1 hora ou até amaciar
  • Destampe a panela, junte o feijão manteiga cozido. Dê uma fervura com a panela destampada
  • Acerte o tempero e a textura
Dica do Chefe: Sirva com polenta mole ou com arroz branco e couve refogada!

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