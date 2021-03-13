Receita do Chef: Coxa e sobrecoxa assadas com molho cítrico

Com o preço da carne vermelha das alturas, não está fácil manter a frequência do alimento no cotidiano. Pensando nisso, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita de frango. É a Coxa e sobrecoxa assadas com molho cítrico. Acompanhe o passo a passo da preparação!
A RECEITA
Ingredientes:
6 a 8 coxas e sobrecoxas com pele
1/2 xícara de chá de vinho branco seco
Suco de 1/2 limão siciliano
Suco de 2 laranjas Bahia
2 colheres de sopa de azeite
4 dentes de alho amassados
1 colher de sopa de páprica doce
1 colher de café de páprica picante
Sal e pimenta do reino a gosto
2 colheres de manteiga de ervas (Ervas variadas picadas misturadas com manteiga)
Preparo:
Limpe um pouco as sobrecoxas para tirar o excesso de gordura, mas mantenha a pele.
Em uma tigela, coloque todos os ingredientes da marinada, misture bem com um garfo.
Coloque as sobrecoxas em uma vasilha com tampa, despeje a marinada, misture bem com as mãos e leve à geladeira por pelo menos 1 hora.
Escorra as sobrecoxas e distribua manteiga de ervas entre a pele e a carne.
Acomode as sobrecoxas em uma assadeira antiaderente, despeje a marinada por cima e leve ao forno a 180°C por cerca de 45 minutos, até dourar bem.
Assim que dourar, desligue o forno e retire a assadeira.
Dica do Chef:
Sirva com arroz à grega e farofa.