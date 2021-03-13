Receita do Chef: Coxa e sobrecoxa assadas com molho cítrico

Coxa de frango Crédito: RitaE/Pixabay

Com o preço da carne vermelha das alturas, não está fácil manter a frequência do alimento no cotidiano. Pensando nisso, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita de frango. É a Coxa e sobrecoxa assadas com molho cítrico. Acompanhe o passo a passo da preparação!

A RECEITA

Ingredientes:

6 a 8 coxas e sobrecoxas com pele

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

Suco de 1/2 limão siciliano

Suco de 2 laranjas Bahia

2 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de café de páprica picante

Sal e pimenta do reino a gosto

2 colheres de manteiga de ervas (Ervas variadas picadas misturadas com manteiga)

Preparo:

Limpe um pouco as sobrecoxas para tirar o excesso de gordura, mas mantenha a pele.

Em uma tigela, coloque todos os ingredientes da marinada, misture bem com um garfo.

Coloque as sobrecoxas em uma vasilha com tampa, despeje a marinada, misture bem com as mãos e leve à geladeira por pelo menos 1 hora.

Escorra as sobrecoxas e distribua manteiga de ervas entre a pele e a carne.

Acomode as sobrecoxas em uma assadeira antiaderente, despeje a marinada por cima e leve ao forno a 180°C por cerca de 45 minutos, até dourar bem.

Assim que dourar, desligue o forno e retire a assadeira.

Dica do Chef: