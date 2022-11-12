Receita de Penne Colorido é a pedida do feriadão!

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

A receita desta semana do "CBN e as Dicas do Chef" é uma massa italiana colorida para alegrar e facilitar o seu feriadão. Ouça as dicas nesta conversa com o Chef Juarez Campos!

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A receita

Ingrediente (2 a 3 porções):

4 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho amassados ou picados

3 xícaras de chá de flores de brócolis cozidas

½ xicara de azeitonas pretas laminadas

1 xícara de chá de tomate cereja cortado em 4

Sal a gosto

200g de macarrão Penne cozido al dente

1 lata de atum sólido em óleo

Raspas de limão siciliano

Preparo:

Aqueça o azeite e doure o alho

Juntar o brócolis e refogue bem

Acrescentar os tomates, as azeitonas e o sal

Refogar até os tomates começarem a murchar

Envolva o refogado de brócolis no macarrão cozido

Adicionar o atum com óleo e misture