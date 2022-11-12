Receita de Penne Colorido é a pedida do feriadão!

A receita desta semana do "CBN e as Dicas do Chef" é uma massa italiana colorida para alegrar e facilitar o seu feriadão. Ouça as dicas nesta conversa com o Chef Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - PENNE - 7.57s - 12-11-22.mp3
A receita
Ingrediente (2 a 3 porções):
4 colheres de sopa de azeite
3 dentes de alho amassados ou picados
3 xícaras de chá de flores de brócolis cozidas
½ xicara de azeitonas pretas laminadas
1 xícara de chá de tomate cereja cortado em 4
Sal a gosto
200g de macarrão Penne cozido al dente
1 lata de atum sólido em óleo
Raspas de limão siciliano
Preparo:
Aqueça o azeite e doure o alho
Juntar o brócolis e refogue bem
Acrescentar os tomates, as azeitonas e o sal
Refogar até os tomates começarem a murchar
Envolva o refogado de brócolis no macarrão cozido
Adicionar o atum com óleo e misture
Salpicar raspas de limão siciliano e servir.