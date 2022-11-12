Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Receita de Penne Colorido é a pedida do feriadão!

Ouça as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 11:16

Publicado em 

12 nov 2022 às 11:16
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
A receita desta semana do "CBN e as Dicas do Chef" é uma massa italiana colorida para alegrar e facilitar o seu feriadão.  Ouça as dicas nesta conversa com o Chef Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - PENNE - 7.57s - 12-11-22.mp3
A receita
Ingrediente (2 a 3 porções):
4 colheres de sopa de azeite
3 dentes de alho amassados ou picados
3 xícaras de chá de flores de brócolis cozidas
½ xicara de azeitonas pretas laminadas
1 xícara de chá de tomate cereja cortado em 4
Sal a gosto
200g de macarrão Penne cozido al dente
1 lata de atum sólido em óleo
Raspas de limão siciliano
Preparo:
Aqueça o azeite e doure o alho
Juntar o brócolis e refogue bem
Acrescentar os tomates, as azeitonas e o sal
Refogar até os tomates começarem a murchar
Envolva o refogado de brócolis no macarrão cozido
Adicionar o atum com óleo e misture
Salpicar raspas de limão siciliano e servir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump
Imagem de destaque
Pesquisadores da Ufes treinam cachorros para "farejar" doenças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados