Receita de mãe: Fábio Botacin ensina o preparo da "Torta Generosa"

"Torta Generosa" do Fábio Botacin Crédito: Acervo pessoal

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, quem cozinha com Juarez Campos é o jornalista Fábio Botacin, âncora do CBN Cotidiano! Ele vai ensinar a preparar uma "Torta Generosa", receita da mãe, Dona Luzia. Acompanhe o passo a passo!

A RECEITA:

Ingredientes:

2 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de leite

1 xícara de óleo

2 ovos

1 colher de chá de sal

2 colheres de queijo ralado

1 colher de fermento químico

Recheio e tempero a gosto

Preparo:

Bata todos os ingredientes, exceto o fermento, no liquidificador.

Depois de tudo batido, adicione o fermento e bata rapidamente.

Jogue a mistura em uma forma untada (escolha uma forma média para não espalhar muito a massa e ficar muito fina).

O recheio é a gosto! Pode ser salsicha com molho, linguiça com molho, sardinha, bacalhau ou aparas, frango desfiado refogado, carne moída. Também pode incluir temperos como cebola, cheiro verde e pimenta.

Coloque o recheio por cima da massa já no tabuleiro, salpicando (como a massa é mais líquida e você joga o recheio, ele vai afundar e também será envolvido enquanto a massa assar).

Leve ao forno pré-aquecido por 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até a massa não grudar no palito.

Sirva como preferir.