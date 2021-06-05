Receita de mãe: Fábio Botacin ensina o preparo da "Torta Generosa"

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, quem cozinha com Juarez Campos é o jornalista Fábio Botacin, âncora do CBN Cotidiano! Ele vai ensinar a preparar uma "Torta Generosa", receita da mãe, Dona Luzia. Acompanhe o passo a passo!
A RECEITA:
Ingredientes:
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de leite
1 xícara de óleo
2 ovos
1 colher de chá de sal
2 colheres de queijo ralado
1 colher de fermento químico
Recheio e tempero a gosto
Preparo:
Bata todos os ingredientes, exceto o fermento, no liquidificador.
Depois de tudo batido, adicione o fermento e bata rapidamente.
Jogue a mistura em uma forma untada (escolha uma forma média para não espalhar muito a massa e ficar muito fina).
O recheio é a gosto! Pode ser salsicha com molho, linguiça com molho, sardinha, bacalhau ou aparas, frango desfiado refogado, carne moída. Também pode incluir temperos como cebola, cheiro verde e pimenta.
Coloque o recheio por cima da massa já no tabuleiro, salpicando (como a massa é mais líquida e você joga o recheio, ele vai afundar e também será envolvido enquanto a massa assar).
Leve ao forno pré-aquecido por 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até a massa não grudar no palito.
Sirva como preferir.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 12.33s - 05-06-21