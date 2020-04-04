Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E AS DICAS DO CHEF

Receita de mãe: Arroz de Forno de Todo Dia

O Arroz de Forno de Todo Dia, receita da mãe do chef Juarez, é um prato fácil e pratico

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 08:43

Publicado em 

04 abr 2020 às 08:43
Neste sábado, Juarez Campos ensina como fazer um prato super especial: é o Arroz de Forno de Todo Dia, uma receita da mãe do chef. O preparo é simples e prático e envolve o reaproveitamento de alguns preparos do cotidiano para evitar desperdício. Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 3.26s - 04-04-20
A RECEITA:
[Rende 6 porções] 
Ingredientes:
50g de manteiga
1 cebola média em cubos miúdos
2 xícaras de frango cozido desfiado com o próprio molho
¼ de xícara de molho de tomate
1 xícara de ervilha em conserva
1 xícara de milho verde em conserva
½ xícara de azeitona picada
4 xícaras de arroz branco cozido
2 bananas da terra em cubos e fritas
3 ovos batidos
½ xícara de queijo parmesão ralado
Manteiga para untar e farinha de rosca para polvilhar
Preparo:
Aqueça o forno a 200°C, unte com manteiga e polvilhe com farinha de rosca em um refratário grande.
Aqueça a manteiga numa panela grande e doure a cebola. Junte o frango, o molho de tomate, a ervilha, o milho verde, as bananas, a azeitona e o arroz e misture bem.
Assim que aquecer, retire do fogo, misture os ovos e metade do queijo e espalhe no refratário.
Polvilhe com o queijo restante e leve ao forno por uns 30 minutos, até formar uma crosta dourada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados