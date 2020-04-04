Receita de mãe: Arroz de Forno de Todo Dia

Neste sábado, Juarez Campos ensina como fazer um prato super especial: é o Arroz de Forno de Todo Dia, uma receita da mãe do chef. O preparo é simples e prático e envolve o reaproveitamento de alguns preparos do cotidiano para evitar desperdício. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 3.26s - 04-04-20

A RECEITA:

[Rende 6 porções]

Ingredientes:

50g de manteiga

1 cebola média em cubos miúdos

2 xícaras de frango cozido desfiado com o próprio molho

¼ de xícara de molho de tomate

1 xícara de ervilha em conserva

1 xícara de milho verde em conserva

½ xícara de azeitona picada

4 xícaras de arroz branco cozido

2 bananas da terra em cubos e fritas

3 ovos batidos

½ xícara de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar e farinha de rosca para polvilhar

Preparo:

Aqueça o forno a 200°C, unte com manteiga e polvilhe com farinha de rosca em um refratário grande.

Aqueça a manteiga numa panela grande e doure a cebola. Junte o frango, o molho de tomate, a ervilha, o milho verde, as bananas, a azeitona e o arroz e misture bem.

Assim que aquecer, retire do fogo, misture os ovos e metade do queijo e espalhe no refratário.