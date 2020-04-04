Receita de mãe: Arroz de Forno de Todo Dia

Neste sábado, Juarez Campos ensina como fazer um prato super especial: é o Arroz de Forno de Todo Dia, uma receita da mãe do chef. O preparo é simples e prático e envolve o reaproveitamento de alguns preparos do cotidiano para evitar desperdício. Acompanhe!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 3.26s - 04-04-20
A RECEITA:
[Rende 6 porções]
Ingredientes:
50g de manteiga
1 cebola média em cubos miúdos
2 xícaras de frango cozido desfiado com o próprio molho
¼ de xícara de molho de tomate
1 xícara de ervilha em conserva
1 xícara de milho verde em conserva
½ xícara de azeitona picada
4 xícaras de arroz branco cozido
2 bananas da terra em cubos e fritas
3 ovos batidos
½ xícara de queijo parmesão ralado
Manteiga para untar e farinha de rosca para polvilhar
Preparo:
Aqueça o forno a 200°C, unte com manteiga e polvilhe com farinha de rosca em um refratário grande.
Aqueça a manteiga numa panela grande e doure a cebola. Junte o frango, o molho de tomate, a ervilha, o milho verde, as bananas, a azeitona e o arroz e misture bem.
Assim que aquecer, retire do fogo, misture os ovos e metade do queijo e espalhe no refratário.
Polvilhe com o queijo restante e leve ao forno por uns 30 minutos, até formar uma crosta dourada.