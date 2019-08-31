Receita de final de semana: pudim de paçoca e coco

Receita de Pudim de Paçoca e Coco
Para este sábado (31) o chef Juarez Campos escolheu uma receita fácil de fazer e ideal para o final de semana: um pudim de paçoca e coco. Dentre os ingredientes, estão leite condensado, coco ralado e ovos. Confira!
Ingredientes:
1 xícara de chá de açúcar
1 e 1/2 xícara de leite
1 lata de leite condensado
50g de margarina
4 ovos
1 xícaras de paçoca cortada em pedaços
1 xícara de chá de coco ralado
Preparo:
Como o açúcar, caramelize uma forma para o pudim com 20cm de diâmetro e reserve.
No liquidificador, bate leve o leite condensado, a margarina e os ovos.
Transfira para uma tigela, adicione a paçoca, o coco ralado e misture.
Despeje na forma, cubra com papel alumínio e leve para assar, em banho maria, no forno preaquecido, por aproximadamente 1 hora.
Retire do forno, deixe esfriar e leve á geladeira por 4 horas.
Desenforme na hora de servir.