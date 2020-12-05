Receita de Fim de Ano: bacalhau com crosta de parmesão e batatas

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos já inicia uma série de dicas de pratos relacionados ao clima de fim de ano e aquelas receitas que remetem ao Natal e família reunida em ceia. No destaque deste sábado (05), o prato é um bacalhau assado com crosta de parmesão e batatas. Confira detalhes do seu preparo numa conversa do Chef junto à jornalista Patrícia Vallim. Confira!
A RECEITA:
Ingredientes:
4 postas de bacalhau dessalgado e aferventado por 5 minutos
2 batatas médias em fatias finas
½ xícara de farinha de rosca fresca
¼ de xícara de salsa fresca
1/3 xícara de parmesão ralado
1 colher de chá de casca de limão
3 colheres de sopa de azeite
Preparo:
Em forno a 200 ºC asse as batatas espalhadas uniformemente em uma assadeira forrada com papel manteiga até ficarem macias (cerca de 15 minutos).
Numa tigela misture a farinha de rosca, a salsa, o parmesão e a casca de limão.
Regue com azeite e misture.
Coloque a mistura sobre cada posta e pressione fazendo uma cobertura.
Retire as batatas do forno, coloque o bacalhau com a pele para baixo sobre elas.
Asse por mais 15 minutos ou até que a farinha esteja dourada e o peixe assado.
CBN e as Dicas do Chefe - Bacalhau assado - 15.35s - 05-12-20