Receita de férias: aprenda a fazer uma torta portuguesa

Que tal uma receita já no clima das férias das crianças? Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos traz uma receita fácil e rápida: é uma torta portuguesa. O que ela tem de especial? Na sua composição recheio com presunto, mussarela e um requeijão cremoso. Confira:

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Torta Portuguesa - 13-07-19.mp3

Torta pode ser decorada Crédito: Marcelo Prest

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de trigo peneirada

2 xícara de leite

1 xícara de óleo

4 ovos

50g d queijo parmesão ralado

100g de requeijão cremoso

10g ferento para bolo

Recheio

200h de presunto ralado

350g de mussarela ralada

1 xícara seleta de legumes

100h de azeitonas verdes picadas

200g de requeijão cremoso

4 ovos cozidos e fatiados

Orégano a gosto

Preparo

Bata os ingredientes da massa no liquidificador, desligue e acrescente o fermento. Misture o recheio numa vasilha, reservado um pouco de mussarela e requeijão.

Disponha metade da massa em uma assadeira untada e enfarinhada, coloque o recheio, os ovos, o restante da massa. Finalize por cima com mussarela e requeijão cremoso