Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COM JUAREZ CAMPOS

Receita de férias: aprenda a fazer uma torta portuguesa

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 13:38

Publicado em 

13 jul 2019 às 13:38
Que tal uma receita já no clima das férias das crianças? Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos traz uma receita fácil e rápida: é uma torta portuguesa. O que ela tem de especial? Na sua composição recheio com presunto, mussarela e um requeijão cremoso. Confira:
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Torta Portuguesa - 13-07-19.mp3
Torta pode ser decorada Crédito: Marcelo Prest
Ingredientes:
Massa
2 xícaras de trigo peneirada
2 xícara de leite
1 xícara de óleo
4 ovos
50g d queijo parmesão ralado
100g de requeijão cremoso
10g ferento para bolo
Recheio
200h de presunto ralado
350g de mussarela ralada
1 xícara seleta de legumes
100h de azeitonas verdes picadas
200g de requeijão cremoso
4 ovos cozidos e fatiados
Orégano a gosto
Preparo
Bata os ingredientes da massa no liquidificador, desligue e acrescente o fermento. Misture o recheio numa vasilha, reservado um pouco de mussarela e requeijão.
Disponha metade da massa em uma assadeira untada e enfarinhada, coloque o recheio, os ovos, o restante da massa. Finalize por cima com mussarela e requeijão cremoso
Leve para assar em forno 180°C por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados