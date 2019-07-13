Receita de férias: aprenda a fazer uma torta portuguesa

Que tal uma receita já no clima das férias das crianças? Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos traz uma receita fácil e rápida: é uma torta portuguesa. O que ela tem de especial? Na sua composição recheio com presunto, mussarela e um requeijão cremoso. Confira:
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Torta Portuguesa - 13-07-19.mp3
Ingredientes:
Massa
2 xícaras de trigo peneirada
2 xícara de leite
1 xícara de óleo
4 ovos
50g d queijo parmesão ralado
100g de requeijão cremoso
10g ferento para bolo
Recheio
200h de presunto ralado
350g de mussarela ralada
1 xícara seleta de legumes
100h de azeitonas verdes picadas
200g de requeijão cremoso
4 ovos cozidos e fatiados
Orégano a gosto
Preparo
Bata os ingredientes da massa no liquidificador, desligue e acrescente o fermento. Misture o recheio numa vasilha, reservado um pouco de mussarela e requeijão.
Disponha metade da massa em uma assadeira untada e enfarinhada, coloque o recheio, os ovos, o restante da massa. Finalize por cima com mussarela e requeijão cremoso
Leve para assar em forno 180°C por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.