Receita de família: Cachorro-quente da mãe do Chef Juarez

O prato desta edição do CBN e as Dicas do Chef remete à infância de Juarez Campos! Ele conta que, durante a pandemia, relembrou a receita de um cachorro-quente super especial que a mãe dele fazia em época de festa junina, quando moravam no município de Alegre, no Sul do Estado. Confira o passo a passo do preparo do "cachorro-quente da mãe do chef Juarez"!
CBN e as Dicas do Chefe - 8.53s - 26-09-20
A RECEITA:
[Rende 15 porções]
Ingredientes do cachorro-quente:
15 pães para cachorro quente
1 lata de milho verde escorrido
1 lata de ervilhas escorrida
100g de parmesão ralado
100g de batatas palha
2 cenouras descascadas e raladas grossas
Maionese
Ketchup
Ingredientes do molho:
400g de carne moída
10 salsichas picadas
1 lata de molho de tomates
1 cebola média picada
1/2 pimentão verde picado
2 colheres de sopa de azeite
1/2 xícara de agua para o cozimento
Colorau, sal e pimenta do reino a gosto
Preparo do molho:
Refogue a cebola, o pimentão e colorau no azeite.
Junte a carne moída, tempere com sal e pimenta do reino e deixe dourar.
Adicione o molho de tomates, a água e deixe cozinhar até encorpar bem.
Acerte o tempero.
Preparo da salada:
Misture a cenoura, o milho, as ervilhas e um pouco de maionese. Reserve.
Montagem:
Abra os pães mas não separe as extremidades.
Coloque o molho, a salada, a batata palha, maionese, ketchup e o parmesão ralado.