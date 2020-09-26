Receita de família: Cachorro-quente da mãe do Chef Juarez

O prato desta edição do CBN e as Dicas do Chef remete à infância de Juarez Campos! Ele conta que, durante a pandemia, relembrou a receita de um cachorro-quente super especial que a mãe dele fazia em época de festa junina, quando moravam no município de Alegre, no Sul do Estado. Confira o passo a passo do preparo do "cachorro-quente da mãe do chef Juarez"!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - 8.53s - 26-09-20

A RECEITA:

[Rende 15 porções]

Ingredientes do cachorro-quente:

15 pães para cachorro quente

1 lata de milho verde escorrido

1 lata de ervilhas escorrida

100g de parmesão ralado

100g de batatas palha

2 cenouras descascadas e raladas grossas

Maionese

Ketchup

Ingredientes do molho:

400g de carne moída

10 salsichas picadas

1 lata de molho de tomates

1 cebola média picada

1/2 pimentão verde picado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de agua para o cozimento

Colorau, sal e pimenta do reino a gosto

Preparo do molho:

Refogue a cebola, o pimentão e colorau no azeite.

Junte a carne moída, tempere com sal e pimenta do reino e deixe dourar.

Adicione o molho de tomates, a água e deixe cozinhar até encorpar bem.

Acerte o tempero.

Preparo da salada:

Misture a cenoura, o milho, as ervilhas e um pouco de maionese. Reserve.

Montagem:

Abra os pães mas não separe as extremidades.