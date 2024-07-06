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CBN e as Dicas do Chef

Receita de camarão à parmegiana é a dica da semana

Ouças as dicas do preparo com o chef Juarez Campos

Publicado em 06 de Julho de 2024 às 11:30

Publicado em 

06 jul 2024 às 11:30
Juarez Campos, comentarista de gastronomia
Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" a receita tem um quê para lá de especial. É um camarão à parmegiana. A jornalista Patricia Vallim conversou com o Chef Juarez Campos e você confere, agora, o passo a passo da receita.
CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÃO PARMEGIANA - 06-07-24
RECEITA:
Camarão à Parmegiana
Ingredientes:
400g de camarões médios
1 limão
Sal a gosto
800ml de molho de tomates
Queijo muçarela fatiado a gosto
Queijo Parmesão fatiado a gosto
Óleo para fritar
Farinha de trigo para empanar
Farinha Panko para empanar
3 ovos batidos para empanar
Preparo:
Tempere o camarão com meio limão e sal a gosto.
Empane-os na farinha de trigo, ovo e farinha de Panko.
Frite em óleo quente.
Após fritar, coloque-os em um recipiente que possa ir ao forno, nesta ordem: Os camarões, molho de tomate, queijo muçarela e queijo Parmesão para finalizar.

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