Receita de bolinho de arroz e bacalhau para esquentar o inverno!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o Chef Juarez Campos ensina um petisco perfeito para o final de semana: bolinho de arroz e bacalhau. Inspirada na cozinha de boteco, a receita rende até 30 unidades e cai bem com maionese de azeitonas pretas. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - BOLINHO DE ARROZ E BACALHAU - 20-07-24
Bolinho de Arroz com Bacalhau
Ingredientes: 30 ud
2 xícaras de chá de arroz cozido
1 xícara de chá de bacalhau cozido e desfiado
½ xícara de chá de queijo Parmesão ralado
1 colher de sopa de azeitonas verdes picadas
1 colher de sopa de cheiro verde picado
1 colher de sopa de fermento químico em pó
3 colheres de sopa de farinha de trigo
2 ovos batidos
Óleo para fritar
Trigo e Panko para empanar
Maionese de Azeitonas Pretas ( azeitonas pretas sem caroço processadas e misturadas com maionese )
Folhas de Salsa
Preparo:
Misture os ingredientes.
Faça os bolinhos, empane no trigo, ovos batidos e Panko e frite em óleo quente até dourar levemente.
Escorra sobre papel-toalha e sirva.
Enfeitar com uma gota de Maionese de Azeitonas pretas e uma folha de salsa