Receita de arraiá! Juarez Campos ensina a preparar Arroz Doce Cremoso Junino

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos entra no clima das festas juninas! O chef ensina a preparar um delicioso Arroz Doce Cremoso Junino, com direito a uma "farofinha" de paçoca, coco e canela. Ouça o passo a passo!
CBN e as Dicas do Chef - 19/06/2021
A receita
- Ingredientes:
- 1 xícara de arroz
- 2 xícaras de água
- 2 xícaras de leite
- 200 ml de leite de coco
- 1 canela em pau
- 1 lata de leite condensado
- 100g de coco fresco ralado
- 100g de paçoca esfarelada
- 2 colheres de açúcar
- Canela em pó a gosto
- Preparo:
- Cozinhe o arroz na água com a canela em pau até ficar macio. Se precisar junte mais água.
- Quando estiver mole, adicione o leite, o leite de coco e o leite condensado. Misture bem e cozinhe em fogo baixo de 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando.
- Desligue o fogo, transfira para um refratário e deixe esfriar completamente. Leve à geladeira pelo menos por duas horas.
- Em uma frigideira, coloque o açúcar e o coco (se o coco já for açucarado, não precisa de açúcar ) e mexa bem até formar uma farofinha ligeiramente corada.
- Retire do fogo e misture a paçoca e a canela.
- Sirva o arroz doce coberto com a mistura de coco, paçoca e canela