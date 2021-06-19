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CBN e as Dicas do Chef

Receita de arraiá! Juarez Campos ensina a preparar Arroz Doce Cremoso Junino

Ouça o passo a passo da receita!

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 12:47

Publicado em 

19 jun 2021 às 12:47
Arroz doce cremoso
Arroz doce cremoso Crédito: Reprodução
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos entra no clima das festas juninas! O chef ensina a preparar um delicioso Arroz Doce Cremoso Junino, com direito a uma "farofinha" de paçoca, coco e canela. Ouça o passo a passo!
CBN e as Dicas do Chef - 19/06/2021

A receita

  • Ingredientes:
  • 1 xícara de arroz
  • 2 xícaras de água
  • 2 xícaras de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 canela em pau
  • 1 lata de leite condensado
  • 100g de coco fresco ralado
  • 100g de paçoca esfarelada
  • 2 colheres de açúcar
  • Canela em pó a gosto
  • Preparo:
  • Cozinhe o arroz na água com a canela em pau até ficar macio. Se precisar junte mais água.
  • Quando estiver mole, adicione o leite, o leite de coco e o leite condensado. Misture bem e cozinhe em fogo baixo de 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando.
  • Desligue o fogo, transfira para um refratário e deixe esfriar completamente. Leve à geladeira pelo menos por duas horas.
  • Em uma frigideira, coloque o açúcar e o coco (se o coco já for açucarado, não precisa de açúcar ) e mexa bem até formar uma farofinha ligeiramente corada.
  • Retire do fogo e misture a paçoca e a canela.
  • Sirva o arroz doce coberto com a mistura de coco, paçoca e canela

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