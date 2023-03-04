Receita de antepasto italiano é a pedida para os fins de semana!

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma deliciosa receita de um antepasto Italiano. O prato é típico da culinária da Sicília, uma região do Itália, e é feito a base de berinjela. Ouça a conversa completa!

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A RECEITA:

Ingredientes:

2 berinjelas bem grandes em cubos

1 pimentão verde grande em cubos

1 pimentão vermelho grande em cubos

1 pimentão amarelo grande em cubos

1 cebola branca bem grande em cubos

1 cebola roxa grande em cubos

200g de uvas passa

4 dentes de alho picados

Orégano a gosto

Sal a gosto

200ml de azeite de oliva extravirgem

Preparo:

Salpique sal nas berinjelas e deixe 30 minutos.

Lave e enxugue com papel toalha.

Coloque tudo em um recipiente grande, deixe um pouquinho no azeite para

finalizar (50ml é suficiente) e junte todos os temperos e o azeite.

Misture tudo com as mãos dando uma leve apertadinha para o tempero incorporar

bem.

Deixe pegar gosto por uns 10 minutos e depois em um refratário e leve ao forno a

220ºC por aproximadamente 40 minutos.

Retire do forno e coloque em outro recipiente em que você vai guardar e coloque o

restante do azeite.

Leve para geladeira; do segundo dia em diante vai ficando melhor.