Receita de antepasto italiano é a pedida para os fins de semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma deliciosa receita de um antepasto Italiano. O prato é típico da culinária da Sicília, uma região do Itália, e é feito a base de berinjela. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 9.48s - 04-03-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
2 berinjelas bem grandes em cubos
1 pimentão verde grande em cubos
1 pimentão vermelho grande em cubos
1 pimentão amarelo grande em cubos
1 cebola branca bem grande em cubos
1 cebola roxa grande em cubos
200g de uvas passa
4 dentes de alho picados
Orégano a gosto
Sal a gosto
200ml de azeite de oliva extravirgem
Preparo:
Salpique sal nas berinjelas e deixe 30 minutos.
Lave e enxugue com papel toalha.
Coloque tudo em um recipiente grande, deixe um pouquinho no azeite para
finalizar (50ml é suficiente) e junte todos os temperos e o azeite.
Misture tudo com as mãos dando uma leve apertadinha para o tempero incorporar
bem.
Deixe pegar gosto por uns 10 minutos e depois em um refratário e leve ao forno a
220ºC por aproximadamente 40 minutos.
Retire do forno e coloque em outro recipiente em que você vai guardar e coloque o
restante do azeite.
Leve para geladeira; do segundo dia em diante vai ficando melhor.
Acerte o tempero.