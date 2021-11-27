Receita de almoço em família: aprenda a preparar 'carne moída de tabuleiro'

Carne moída de tabuleiro do chef Juarez Crédito: Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos, ensina o preparo da 'carne moída de tabuleiro'. O prato é ideal para compartilhar em família no tradicional almoço de domingo. Acompanhe o passo a passo!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.00s - 27-11-21.mp3

A RECEITA:

Ingredientes:

1 pacote de 1kg de patinho moído

1 cebola picada

Salsinha picada a gosto

3 colheres de sopa de farinha de trigo ou de rosca

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

2 ovos

200g de muçarela

1/2 pote de requeijão

5 colheres de molho de tomate

1 tomate cortado em rodelas

Preparo:

Coloque a carne moída em um bowl, adicione uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica defumada, 2 ovos, salsinha picada, 1 cebola picada e 3 colheres de sopa de farinha de trigo ou de rosca e misture bem. Se precisar use mais farinha.

Forre o fundo do refratário com metade da carne moída.

Espalhe 3 colheres de sopa de molho de tomate, coloque 1 tomate fatiado, cubra com muçarela e 1/2 copo de requeijão.

Coloque a outra metade da massa de carne moída e leve ao forno pré-aquecido 180ºC por 45 minutos.

Retire do forno, se tiver muita água no seu refratário, pode retirar com ajuda de uma colher. Coloque mais uma camada de muçarela, tomatinhos e leve ao forno para gratinar (aproximadamente 10 minutos)

Dica do chef: