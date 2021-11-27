Receita de almoço em família: aprenda a preparar 'carne moída de tabuleiro'

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos, ensina o preparo da 'carne moída de tabuleiro'. O prato é ideal para compartilhar em família no tradicional almoço de domingo. Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.00s - 27-11-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
1 pacote de 1kg de patinho moído
1 cebola picada
Salsinha picada a gosto
3 colheres de sopa de farinha de trigo ou de rosca
1 colher de chá de páprica defumada
1 colher de chá de sal
2 ovos
200g de muçarela
1/2 pote de requeijão
5 colheres de molho de tomate
1 tomate cortado em rodelas
Preparo:
Coloque a carne moída em um bowl, adicione uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica defumada, 2 ovos, salsinha picada, 1 cebola picada e 3 colheres de sopa de farinha de trigo ou de rosca e misture bem. Se precisar use mais farinha.
Forre o fundo do refratário com metade da carne moída.
Espalhe 3 colheres de sopa de molho de tomate, coloque 1 tomate fatiado, cubra com muçarela e 1/2 copo de requeijão.
Coloque a outra metade da massa de carne moída e leve ao forno pré-aquecido 180ºC por 45 minutos.
Retire do forno, se tiver muita água no seu refratário, pode retirar com ajuda de uma colher. Coloque mais uma camada de muçarela, tomatinhos e leve ao forno para gratinar (aproximadamente 10 minutos)
Dica do chef:
Sirva acompanhado de arroz branco, salada de folhas, legumes grelhados e/ou purê de batatas.