Receita da semana: Petit Gateau de Travessa do Chef Juarez

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" a receita é pra adoçar o seu final de semana: aprenda a preparar um petit gateau de travessa. Afinal, final de semana merece chocolate! Confira a conversa que o comentarista Juarez Campos teve com a jornalista Patrícia Vallim!
A RECEITA:
INGREDIENTES
5 ovos
400g de chocolate com 60% de cacau
100g de manteiga sem sal
½ xícara de farinha de aveia
3 colheres de sopa de cacau em pó - mais um pouco pra polvilhar a assadeira
1 colher de café de fermento em pó
PREPARO
Bater os ovos até espumar
A parte, derreter o chocolate com a manteiga em banho maria e deixar amornar
Juntar com os ovos - e bater bem
Adicionar a farinha de aveia, o cacau e o fermento em pó. Misturar bem
Untar uma travessa com manteiga e polvilhar com cacau em pó
Transfira a massa para a assadeira e asse em forno pré-aquecido a 230 graus por 15 minutos
Não deixe assar demais para não virar bolo. Vai ficar com uma "casquinha" incrível. Por cima e dentro super cremoso
Sirva com sorvete de nata ou de creme.
CBN e as Dicas do Chefe - 03-10-20