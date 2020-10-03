Receita da semana: Petit Gateau de Travessa do Chef Juarez

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" a receita é pra adoçar o seu final de semana: aprenda a preparar um petit gateau de travessa. Afinal, final de semana merece chocolate! Confira a conversa que o comentarista Juarez Campos teve com a jornalista Patrícia Vallim!

A RECEITA:

INGREDIENTES

5 ovos

400g de chocolate com 60% de cacau

100g de manteiga sem sal

½ xícara de farinha de aveia

3 colheres de sopa de cacau em pó - mais um pouco pra polvilhar a assadeira

1 colher de café de fermento em pó

PREPARO

Bater os ovos até espumar

A parte, derreter o chocolate com a manteiga em banho maria e deixar amornar

Juntar com os ovos - e bater bem

Adicionar a farinha de aveia, o cacau e o fermento em pó. Misturar bem

Untar uma travessa com manteiga e polvilhar com cacau em pó

Transfira a massa para a assadeira e asse em forno pré-aquecido a 230 graus por 15 minutos

Não deixe assar demais para não virar bolo. Vai ficar com uma "casquinha" incrível. Por cima e dentro super cremoso

Sirva com sorvete de nata ou de creme.