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CBN e as Dicas do Chef

Receita da semana: como fazer um assado misto com legumes e manteiga de ervas frescas

Acompanhe os detalhes da receita com o Chef Juarez

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 11:34

Publicado em 

02 mai 2026 às 11:34
Legumes assados em uma travessa: cebola, abobrinha, tomate e pimentão
Legumes diversos podem acompanhar esse assado misto Crédito: Shutterstock
Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, a receita do comentarista Chef Juarez Campos é de um prato mais que gostoso! Aprenda a fazer um assado misto com legumes e manteiga de ervas frescas. Mais uma daquelas receitas de dar água na boca. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ASSADO MISTO - 02-05-26
RECEITA: Assado Misto Com Legumes e Manteiga De Ervas Frescas

  • Ingredientes (06 porções)
    - 1 bandeja de sobrecoxa desossada e temperada
    - 2 gomos de linguiça calabresa cortada em 6 pedaços
    - 3 gomos de linguiça fresca, cortadas no meio
    - 450g de lombo ou copa lombo suíno temperados cortados em 6 cubos (opcional)
    - 2 colheres de sopa de alecrim fresco
    - 2 colheres de sopa de tomilho fresco
    - 1 colher de sopa de manteiga
    - 4 cebolas cortadas em cubos médios ou 6 cebolas pequenas cortadas ao meio
    - 10 dentes de alho descascados e 6 a 8 com casca
    - 3 cenouras medias descascadas em cubos de uns 3 cm
    - 3 abobrinhas com casca, sem miolo e em cubos de uns 3 cm
    - 200g de abóbora sem casca e em cubos de uns 3 cm
    - 2 batatas medias com casca e em cubos de uns 3 cm
    - ½ xicara de caldo de frango
    - ½ xicara de azeite de oliva
    - Sal e pimenta do reino a gosto
    - Salsa e cebolinha picadas

  • Preparo
    - Processar ou picar bem os dentes de alho descascados, alecrim, tomilho, sal pimenta do reino e manteiga;
    - Unte as sobrecoxas por dentro e por fora com esta mistura;- Unte as linguiças e o lombo com esta mistura;
    - Numa assadeira funda distribua os legumes, a cebola, o alho com casca, o caldo de frango e a metade do azeite;
    - Coloque as sobrecoxas, linguiças e o lombo sobre os legumes com a pele para cima e regue com o restante do azeite;
    - Asse em forno pré aquecido a 200Cº por 45 minutos a uma hora, regando periodicamente com o caldo que se forma na assadeira. Se precisar junte mais caldo de frango;
    - Retire assadeira do forno e deixe descansar uns 5 minutos, regue mais uma vez com o caldo e salpique com salsa e cebolinha e sirva.

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