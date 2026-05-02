Receita da semana: como fazer um assado misto com legumes e manteiga de ervas frescas

Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, a receita do comentarista Chef Juarez Campos é de um prato mais que gostoso! Aprenda a fazer um assado misto com legumes e manteiga de ervas frescas. Mais uma daquelas receitas de dar água na boca. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ASSADO MISTO - 02-05-26
RECEITA: Assado Misto Com Legumes e Manteiga De Ervas Frescas
- Ingredientes (06 porções)
- 1 bandeja de sobrecoxa desossada e temperada
- 2 gomos de linguiça calabresa cortada em 6 pedaços
- 3 gomos de linguiça fresca, cortadas no meio
- 450g de lombo ou copa lombo suíno temperados cortados em 6 cubos (opcional)
- 2 colheres de sopa de alecrim fresco
- 2 colheres de sopa de tomilho fresco
- 1 colher de sopa de manteiga
- 4 cebolas cortadas em cubos médios ou 6 cebolas pequenas cortadas ao meio
- 10 dentes de alho descascados e 6 a 8 com casca
- 3 cenouras medias descascadas em cubos de uns 3 cm
- 3 abobrinhas com casca, sem miolo e em cubos de uns 3 cm
- 200g de abóbora sem casca e em cubos de uns 3 cm
- 2 batatas medias com casca e em cubos de uns 3 cm
- ½ xicara de caldo de frango
- ½ xicara de azeite de oliva
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Salsa e cebolinha picadas
- Preparo
- Processar ou picar bem os dentes de alho descascados, alecrim, tomilho, sal pimenta do reino e manteiga;
- Unte as sobrecoxas por dentro e por fora com esta mistura;- Unte as linguiças e o lombo com esta mistura;
- Numa assadeira funda distribua os legumes, a cebola, o alho com casca, o caldo de frango e a metade do azeite;
- Coloque as sobrecoxas, linguiças e o lombo sobre os legumes com a pele para cima e regue com o restante do azeite;
- Asse em forno pré aquecido a 200Cº por 45 minutos a uma hora, regando periodicamente com o caldo que se forma na assadeira. Se precisar junte mais caldo de frango;
- Retire assadeira do forno e deixe descansar uns 5 minutos, regue mais uma vez com o caldo e salpique com salsa e cebolinha e sirva.