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CBN e As Dicas do Chef

Receita da semana com Tati Arruda: sambusak de queijo!

Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos e Tati Arruda

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 12:09

Publicado em 

20 jan 2024 às 12:09
Sambusak de queijo
Sambusak de queijo Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a dobradinha do Chef Juarez Campos é com a comentarista do Cotidiano na Moda, Tati Arruda. O prato da semana é um "Sambusak de queijo". Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e as Dicas do Chef - Tati Arruda - 22.39s - 20-01-2024

RECEITA DA FAMÍLIA DO MARIDO DE TATI ARRUDA - SAMBUSAC/SAMBUSAK DE QUEIJO

Origem da receita:
É uma receita árabe de pastelzinho assado. Acredita-se que tenha se originado na Síria e no Líbano, onde era tradicionalmente recheada com carne de cordeiro ou queijo. A família paterna do meu marido é meio brasileira, meio panamenha. A avó é brasileira, mas mora há quase 80 anos no Panamá. Em 1993 ela ganhou de suas amigas um livro de receitas árabes chamado “El sabor de la Tradición”. E é desse livro a receita de sambusac (sambuça) que vou ensinar hoje. Rendimento: 80 pastéis
Ingredientes:
MASSA:
  • 7 xícaras de farinha de trigo
  • 500 gramas de manteiga
  • 100 ml de água
  • 2 colheres de café de sal
  • 2 colheres de café de fermento em pó
RECHEIO:
  • 250 gramas de cream cheese
  • 50 gramas de manteiga em temperatura ambiente
  • 1 ovo grande
  • 1 colher de café de fermento em pó
  • 450 gramas de queijo branco (pode ser minas frescal ou o padrão)
  • 50 gramas de queijo parmesão ralado
  • 1 pitada de sal
Modo de preparo:
MASSA:
  • Misture o sal com a farinha e o fermento
  • Depois, acrescente a manteiga a farinha e vá misturando com os dedos até formar uma mistura com aspecto de farofa
  • Acrescente a água aos poucos e amasse até formar uma massa homogênea
  • Pode ser que você não use toda a água ou que precise de um pouco mais. Por isso é importante colocar de pouco em pouco
  • Divida a massa em bolinhas pequenas e reserve.
RECHEIO:
  • Rale o queijo branco. Se usar o queijo minas frescal, escorra para que ele não fique com água. Reserve
  • Misture bem a manteiga com o cream cheese até ficar bem homogêneo
  • Acrescente o ovo e misture mais
  • - Acrescente o queijo branco ralado, o queijo parmesão ralado, a pitada de sal e por último o fermento. Misture bem.
Montagem dos pastéis:
  • Abra cada bolinha de massa e coloque uma colher do recheioMontagem dos pastéis:
  • Feche como um pastel e amasse juntando as bordas. Para fechar, dê pequenos beliscões na massa
  • Disponha os pastéis em uma assadeira
  • Você pode pincelar os pastéis com um ovo batido para que fiquem douradinhos
  • - No forno pré-aquecido, asse por cerca de 20 a 30 minutos a 180 graus
  • Como a receita rende bastante, você também pode congelar as sambuças. E depois assar congeladas mesmo.

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