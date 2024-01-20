Receita da semana com Tati Arruda: sambusak de queijo!

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef , a dobradinha do Chef Juarez Campos é com a comentarista do Cotidiano na Moda , Tati Arruda . O prato da semana é um "Sambusak de queijo". Ouça a conversa completa!

É uma receita árabe de pastelzinho assado. Acredita-se que tenha se originado na Síria e no Líbano, onde era tradicionalmente recheada com carne de cordeiro ou queijo. A família paterna do meu marido é meio brasileira, meio panamenha. A avó é brasileira, mas mora há quase 80 anos no Panamá. Em 1993 ela ganhou de suas amigas um livro de receitas árabes chamado “El sabor de la Tradición”. E é desse livro a receita de sambusac (sambuça) que vou ensinar hoje. Rendimento: 80 pastéis