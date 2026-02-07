Receita com cara de lanche escolar: bolinho de abobrinha e parmesão!

Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, a receita em destaque é um bolinho de abobrinha e parmesão. O Chef Juarez Campos recorda uma receita com cara de lanche de escola, prático e saudável para as crianças. E quem disse que criança não gosta de "verde"? A receita tem um tempero especial. Ouça a conversa completa!