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CBN e as Dicas do Chef

Receita com cara de lanche escolar: bolinho de abobrinha e parmesão!

Acompanhe os detalhes com o Chef Juarez

Publicado em 07 de Fevereiro de 2026 às 11:11

Publicado em 

07 fev 2026 às 11:11
Imagem Edicase Brasil
Uma lancheira saudável é essencial para uma boa alimentação na escola Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock
Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, a receita em destaque é um bolinho de abobrinha e parmesão. O Chef Juarez Campos recorda uma receita com cara de lanche de escola, prático e saudável para as crianças. E quem disse que criança não gosta de "verde"? A receita tem um tempero especial. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - BOLINHO DE ABOBRINHA - 07-02-26
  • RECEITA: Bolinho de Abobrinha e Parmesão

  • Ingredientes da Massa
    - 120g de farinha de trigo
    - 2 ovos
    - 70g de queijo Gruyère ralado
    - 70ml de leite
    - 70ml de azeite de oliva
    - 70g de queijo Parmesão ralado
    - ½ envelope de fermento em pó
    - Sal, pimenta do reino
  • Ingredientes do Recheio
    - 1 abobrinha
    - 1 punhado de hortelã
    - 1 punhado de manjericão
  • Preparo
    - Pré-aqueça o forno a 180ºC
    - Unte com manteiga e peneire com farinha de trigo seus moldes de bolinhos- Lave as abobrinhas e pique-as finamente
    - Corte finamente a hortelã e o manjericão
    - Em uma tigela bata ligeiramente os ovos com óleo e o leite- Acrescente a farinha, o queijo Gruyère ralado, o Parmesão, o manjericão e a hortelã
    - Na palma de sua mão, pressione a abobrinha ralada para retirar o excesso de líquido, acrescente à preparação- Coloque sal e pimenta. Misture delicadamente o fermento em pó
    - Assim que colocar o fermento na preparação, despeje a massa nos moldes e leve ao forno
    - Assar no forno durante 30 minutos
    - Verifique o cozimento com a ponta de uma faca ou melhor com um palito de madeira: ele estará cozido quando a ponta de fora estiver seca

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