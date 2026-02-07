Receita com cara de lanche escolar: bolinho de abobrinha e parmesão!

Nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, a receita em destaque é um bolinho de abobrinha e parmesão. O Chef Juarez Campos recorda uma receita com cara de lanche de escola, prático e saudável para as crianças. E quem disse que criança não gosta de "verde"? A receita tem um tempero especial. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - BOLINHO DE ABOBRINHA - 07-02-26
- RECEITA: Bolinho de Abobrinha e Parmesão
- Ingredientes da Massa
- 120g de farinha de trigo
- 2 ovos
- 70g de queijo Gruyère ralado
- 70ml de leite
- 70ml de azeite de oliva
- 70g de queijo Parmesão ralado
- ½ envelope de fermento em pó
- Sal, pimenta do reino
- Ingredientes do Recheio
- 1 abobrinha
- 1 punhado de hortelã
- 1 punhado de manjericão
- Preparo
- Pré-aqueça o forno a 180ºC
- Unte com manteiga e peneire com farinha de trigo seus moldes de bolinhos- Lave as abobrinhas e pique-as finamente
- Corte finamente a hortelã e o manjericão
- Em uma tigela bata ligeiramente os ovos com óleo e o leite- Acrescente a farinha, o queijo Gruyère ralado, o Parmesão, o manjericão e a hortelã
- Na palma de sua mão, pressione a abobrinha ralada para retirar o excesso de líquido, acrescente à preparação- Coloque sal e pimenta. Misture delicadamente o fermento em pó
- Assim que colocar o fermento na preparação, despeje a massa nos moldes e leve ao forno
- Assar no forno durante 30 minutos
- Verifique o cozimento com a ponta de uma faca ou melhor com um palito de madeira: ele estará cozido quando a ponta de fora estiver seca