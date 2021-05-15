Receita com afeto: bolo de laranja com calda da Lucy Mizael

A série de quadros comemorativos aos 25 anos da CBN Vitória do CBN e as Dicas do Chef continua! Nesta edição, Juarez Campos recebe Lucy Mizael, nossa comentarista e personal organizer, que ensina o preparo de um delicioso bolo de laranja com calda de laranja! Receita essa que Lucy aprendeu com sua vizinha, Dona Dalva. Acompanhe o passo a passo!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 13.40s - 15-05-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes da massa:
3 xícaras de chá de trigo
2 xícaras de chá de açúcar refinado
3/4 de xícara de chá de óleo (preferencialmente girassol ou canola)
4 ovos
2 laranjas grandes amarelinhas picadas
Suco de 1 laranja
1 colher sopa de fermento em pó
Ingredientes da calda:
Suco de 5 laranjas amarelinhas
5 colheres de sopa de açúcar refinado
Preparo da massa:
Corte as laranjas em quatro partes e remova a polpa sem a parte casca, sem a parte branca e sem caroços. Pique e reserve.
No liquidificador, bata os ovos por um minuto, acrescente o óleo, as laranjas picadas e o caldo da laranja e bata até ficar cremoso.
Em uma tigela, misture o trigo e o açúcar refinado e despeje o conteúdo do liquidificador. Misture bem batendo com colher de pau ou batedeira. Quando a massa estiver lisa acrescente o fermento.
Despeje em forma untada e polvilhada com açúcar cristal e leve ao forno pré aquecido por cerca de 30 minutos ao até que o palito saia limpo.
Preparo do caldo:
Esprema as laranjas. Adicione o açúcar ao caldo das laranjas.
Leve pra ferver até ficar em ponto de calda (nem muito grossa nem muito rala).
Dica da Lucy:
Assim que retirar o bolo do forno, ainda na forma, faça furos no bolo ainda quente e despeje a calda. Espere um pouco para o bolo absorver e desenforme. Untada com manteiga e açúcar o bolo sai facilmente mesmo quente. Você pode também desenformar e jogar a calda por cima do bolo desenformado ou ainda deixar num pote a parte para cada um servir.