Receita caseira: Arrumadinho de carne seca, couve e purê de abóbora

Durante esse período de quarentena e isolamento social, o Chef Juarez Campos tem nos apresentado, aos sábados, dicas de pratos fáceis para preparação e que recordam aquele "caderninho" de receita de família. Neste sábado (02) ele nos ensina a preparar um arrumadinho de carne seca, couve e purê de abóbora. Confira e bom apetite!
CBN e as Dicas do Chefe - Arrumadinho de carne seca - 3.40s - 02-05-20
INGREDIENTES (4 porções):
600G DE CARNE SECA (CHARQUE TRASEIRO) EM CUBOS GRANDES E DESSALGADO
4 XÍCARAS DE ABÓBORA , DESCASCADAS E EM CUBOS
1 XÍCARA DE AZEITE
2 COLHERES DE SOPA CEBOLA PICADINHA
1 CEBOLA MÉDIA EM TIRINHAS
6 DENTES DE ALHO PICADINHOS
SALSA E CEBOLINHA VERDES PICADOS
1 MAÇO DE COUVE EM TIRINHAS
PREPARO:
COZINHAR O CARNE SECA EM ÁGUA NUMA PANELA DE PRESSÃO DE 30 A 40 MINUTOS;
ESCORRER E, QUANDO POSSÍVEL, DESFIAR AINDA QUENTE;
À PARTE REFOGAR 2 DENTES DE ALHO , A CEBOLA PICADINHA EM I/4 DO AZEITE, JUNTE A ABOBORA , REFOGAR UM POUCO, COBRIR COM ÁGUA E DEIXAR COZINHAR;
ASSIM QUE ESTIVER COZIDA PROCESSAR A ABOBORA, FAZER UM PURÊ , ACERTAR O TEMPERO E RESERVAR AQUECIDO;
NUMA FRIGIDEIRA DOURAR REFOGAR 2 DENTES DE ALHO , A CEBOLA EM TIRINHA E A CARNE SECA EM ½ XÍCARA DE AZEITE ATÉ FICAR LIGEIRAMENTE CROCANTE, JUNTAR A SALSA E CEBOLINHA , TEMPERAR COM SAL E PIMENTA DO REINO E RESERVAR AQUECIDO;
EM OUTRA FRIGIDEIRA REFOGAR O ALHO NO RESTANTE DO AZEITE;
JUNTAR A COUVE E REFOGAR RAPIDAMENTE . TEMPERAR COM SAL E PIMENTA DO REINO;
DISTRIBUIR NO PRATO O PURÊ DE ABOBORA , A COUVE E A CARNE SECA.