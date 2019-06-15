Receita: batata recheada com ragu de linguiça de cordeiro e aiolli

Batata recheada com ragu de linguiça de cordeiro e aiolli, receita de Juarez Campos para o CBN e as Dicas do Chef Crédito: Juarez Campos/Acervo pessoal

O comentarista e chef Juarez Campos ensina o preparo de uma ‘Batata recheada com ragu de linguiça de cordeiro e aiolli’. O prato exalta os produtos do Espírito Santo, já que o Estado é um dos melhores e maiores produtores de cordeiro do Brasil. De acompanhamento, o aiolli, uma maionese típica da Provence francesa. Aprenda:

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Batata Recheada com Ragu de Linguiça de Cordeiro e Aiolli - 10.52s- 15-06-19

> RECEITA DA BATATA:

[Rende 4 porções]

Ingredientes:

4 batatas médias cozidas com casca

1/2 cebola média picada

1/2 cenoura média picada

1/2 talo de aipo picado

1 dente de alho picado

200g de linguiça de cordeiro sem pele e repicada

3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1/4 de copo de vinho branco seco

1/2 xícara de caldo de carne

1 xícara de molho de tomate

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Cortar uma tampa em cada extremidade das batatas.

Em uma das extremidades, cavar com boleador sem romper o fundo.

À parte, refogue no azeite a cebola, o alho, cenoura e o aipo.

Junte a linguiça e frite bem.

Junte o vinho e deixe evaporar.

Acrescente o molho de tomate e o caldo de carne e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo ate encorpar.

Verifique o tempero, junte a salsa e cebolinha picadas.

Recheie as batatas com o ragu de linguiça, regue com um fio de azeite, e leve ao forno a 250°C por 15 minutos.

Sirva com uma gota de aiolli.

> RECEITA DO AIOLLI:

Ingredientes:

100g de maionese light

50g de alho assado sem casca amassado

10g de alho cru amassado

Azeite de oliva extravirgem

Preparo:

Mixar a maionese, alho assado, alho cru e azeite até formar uma pasta homogênea.