Receita: batata recheada com ragu de linguiça de cordeiro e aiolli

O comentarista e chef Juarez Campos ensina o preparo de uma ‘Batata recheada com ragu de linguiça de cordeiro e aiolli’. O prato exalta os produtos do Espírito Santo, já que o Estado é um dos melhores e maiores produtores de cordeiro do Brasil. De acompanhamento, o aiolli, uma maionese típica da Provence francesa. Aprenda:
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Batata Recheada com Ragu de Linguiça de Cordeiro e Aiolli - 10.52s- 15-06-19
> RECEITA DA BATATA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
4 batatas médias cozidas com casca
1/2 cebola média picada
1/2 cenoura média picada
1/2 talo de aipo picado
1 dente de alho picado
200g de linguiça de cordeiro sem pele e repicada
3 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
1/4 de copo de vinho branco seco
1/2 xícara de caldo de carne
1 xícara de molho de tomate
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Cortar uma tampa em cada extremidade das batatas.
Em uma das extremidades, cavar com boleador sem romper o fundo.
À parte, refogue no azeite a cebola, o alho, cenoura e o aipo.
Junte a linguiça e frite bem.
Junte o vinho e deixe evaporar.
Acrescente o molho de tomate e o caldo de carne e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo ate encorpar.
Verifique o tempero, junte a salsa e cebolinha picadas.
Recheie as batatas com o ragu de linguiça, regue com um fio de azeite, e leve ao forno a 250°C por 15 minutos.
Sirva com uma gota de aiolli.
> RECEITA DO AIOLLI:
Ingredientes:
100g de maionese light
50g de alho assado sem casca amassado
10g de alho cru amassado
Azeite de oliva extravirgem
Preparo:
Mixar a maionese, alho assado, alho cru e azeite até formar uma pasta homogênea.
Transferir para uma bisnaga.