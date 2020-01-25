Ratatouille assado é o prato deste sábado!

Juarez Campos / CBN e as Dicas do Chef Crédito:

Neste sábado, no CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um delicioso "Ratouille assado". O prato pode ser servido quente ou morno e a montagem com vegetais alternados deixa o prato ainda mais convidativo. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Ratatouille Assado - 13.33s - 25-01-20

A RECEITA:

Ingredientes (8 porções)

Vegetais

2 beringelas

6 tomates italianos

2 abobrinhas amarelas

2 abobrinhas verdes

Molho

- 2 colheres de sopa de azeite

- 1 cebola média picada

- 4 dentes de alho picados

- 1 pimentão vermelho, sem sementes e picado

- 1 pimentão amarelo, sem sementes e picado

- 1 lata de tomates pelados

- 2 colheres de sopa de manjericão fresco picado

- sal e pimenta do reino a gosto

Tempero de ervas:

- 2 colheres de sopa de manjericão fresco picado

- 1 dente de alho picado

- 2 colheres de sopa de salsa picada

- 2 colheres de sopa de tomilho fresco

- 4 colheres de sopa de azeite extra virgem

- sal e pimenta do reino

Preparo

1- Corte em rodelas de 1 cm as berinjelas, tomates e abobrinhas verde e amarela e reserve

2- Salgue as berinjelas e deixe 30 minutos. Lave e enxugue

3- Refogue cebola, alho e pimentões no azeite até murchar

4- Adicione o tomate pelado amassado e cozinhe um pouco mais

5- Acerte o tempero e junte o manjericão

6- Transfira para uma assadeira redonda de 30 cm e espalhe bem

7- Monte os vegetais fatiados alternados (Ex: berinjela, tomate, abobrinha amarela e abobrinha verde) sobre o molho, da beira para o centro da assadeira

8- tempere com sal e pimenta do reino

9- Cubra com alumínio e asse a 200°C por 40 minutos

10- Retire o papel e asse mais 20 minutos. Os vegetais devem estar macios

11- Misture os ingredientes do tempero de erva e distribuir sobre o Ratatouille assado