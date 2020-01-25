Ratatouille assado é o prato deste sábado!

Neste sábado, no CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um delicioso "Ratouille assado". O prato pode ser servido quente ou morno e a montagem com vegetais alternados deixa o prato ainda mais convidativo. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Ratatouille Assado - 13.33s - 25-01-20
A RECEITA:
Ingredientes (8 porções)
Vegetais
2 beringelas
6 tomates italianos
2 abobrinhas amarelas
2 abobrinhas verdes
Molho
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola média picada
- 4 dentes de alho picados
- 1 pimentão vermelho, sem sementes e picado
- 1 pimentão amarelo, sem sementes e picado
- 1 lata de tomates pelados
- 2 colheres de sopa de manjericão fresco picado
- sal e pimenta do reino a gosto
Tempero de ervas:
- 2 colheres de sopa de manjericão fresco picado
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 2 colheres de sopa de tomilho fresco
- 4 colheres de sopa de azeite extra virgem
- sal e pimenta do reino
Preparo
1- Corte em rodelas de 1 cm as berinjelas, tomates e abobrinhas verde e amarela e reserve
2- Salgue as berinjelas e deixe 30 minutos. Lave e enxugue
3- Refogue cebola, alho e pimentões no azeite até murchar
4- Adicione o tomate pelado amassado e cozinhe um pouco mais
5- Acerte o tempero e junte o manjericão
6- Transfira para uma assadeira redonda de 30 cm e espalhe bem
7- Monte os vegetais fatiados alternados (Ex: berinjela, tomate, abobrinha amarela e abobrinha verde) sobre o molho, da beira para o centro da assadeira
8- tempere com sal e pimenta do reino
9- Cubra com alumínio e asse a 200°C por 40 minutos
10- Retire o papel e asse mais 20 minutos. Os vegetais devem estar macios
11- Misture os ingredientes do tempero de erva e distribuir sobre o Ratatouille assado
12- Pode servir quente ou morno