Quiche massa de biscoito cream cracker Crédito: Galo/Divulgação

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita em destaque é "Quiche Leve de Cream Cracker e Legumes". Aprenda detalhes do processo e preparo com o comentarista Juarez Campos.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - QUICHE - 19-07-25

Ingredientes:

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola pequena picada

1 alho porró em rodelas

1 lata de milho em conserva

1 abobrinha italiana pequena ralada grossa

Sal a gosto

Massa:

400g de biscoito cream cracker

¾ xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de azeite

Montagem:

250g creme de ricota

3 ovos

Sal e noz moscada a gosto

Preparo:

Recheio:

Em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue o alho a cebola e alho porró.

Acrescente o milho, a abobrinha, refogue mais um pouco. Tempere com sal, misture e desligue o fogo.

Massa:

No processador ou liquidificador, triture o biscoito, acrescentando o leite e o azeite para obter uma mistura granulada.

Acomode esta mistura em uma forma redonda (26cm de diâmetro X 4 cm de altura), de fundo falso levemente untada.

Pressione com as mãos para forrar todo o fundo e lateral da forma. Reserve.

Montagem:

No liquidificador, bata o creme de ricota, os ovos, o sal e a pimenta. Sobre a massa distribua o refogado de legumes e por cima, despeje o creme.