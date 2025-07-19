Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita em destaque é "Quiche Leve de Cream Cracker e Legumes". Aprenda detalhes do processo e preparo com o comentarista Juarez Campos.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - QUICHE - 19-07-25
Ingredientes:
2 colheres de sopa de azeite
2 dentes de alho picados
1 cebola pequena picada
1 alho porró em rodelas
1 lata de milho em conserva
1 abobrinha italiana pequena ralada grossa
Sal a gosto
Massa:
400g de biscoito cream cracker
¾ xícara de chá de leite
2 colheres de sopa de azeite
Montagem:
250g creme de ricota
3 ovos
Sal e noz moscada a gosto
Preparo:
Recheio:
Em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue o alho a cebola e alho porró.
Acrescente o milho, a abobrinha, refogue mais um pouco. Tempere com sal, misture e desligue o fogo.
Massa:
No processador ou liquidificador, triture o biscoito, acrescentando o leite e o azeite para obter uma mistura granulada.
Acomode esta mistura em uma forma redonda (26cm de diâmetro X 4 cm de altura), de fundo falso levemente untada.
Pressione com as mãos para forrar todo o fundo e lateral da forma. Reserve.
Montagem:
No liquidificador, bata o creme de ricota, os ovos, o sal e a pimenta. Sobre a massa distribua o refogado de legumes e por cima, despeje o creme.
Leve ao forno pré-aquecido por cerca de 20 minutos.