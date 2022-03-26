Quiche de queijos e tomates é a receita do Chef Juarez Campos!

É apaixonado por queijos? Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez campos ensina uma receita simples de preparo, mas como muito sabor: quiche de queijos e tomates. A receita leva queijo parmesão, provolone, queijo branco... É queijo para todos os gostos. Acompanhe o passo a passo da receita!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 26-03-22
QUICHE DE QUEIJOS E TOMATES
Ingredientes de Massa:
- 2 xícaras de farinha de trigo
- 1 colher de café de sal
- 150g de manteiga gelada em cubos
Ingredientes do Recheio:
- 4 ovos
- 500 milímetros de creme de leite
- 1/2 colher de café de pimenta do reino
- 200g de queijo ralado
- 100g de queijo provolone ralado
- 100g de queijo parmesão ralado
- 100g de queijo branco ralado
- 1 xícara de tomares cereja cortados ao meio
- 1 rama inteira de tomates cereja para finalizar
Modo de Preparo:
Da Massa:
- Numa tigela misture e farinha dom o sal
- Junte os cubos de manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa
- Aos poucos, acrescente 5 colheres de sopa de água gelada, misturando com as mãos até conseguir modelar a massa numa bola
- Embrulhe em filme plástico e leve a geladeira por pelo menos 1 hora
- Retire a massa da geladeira e disponha sobre a bancada polvilhada com farinha
- Abra com um rolo até formar um círculo suficiente para cobrir o fundo e laterais de uma forma redonda de fundo removível
- Com as pontas dos dedos, pressione delicadamente a massa dentro da forma até cobrir todo o fundo e lateral
- Leve a forma com a massa para geladeira por 10 minutos enquanto o forno aquece a 200ºC
- Retire da geladeira e leve ao forno por 30 minutos para pré-assar
- Enquanto isso faça o recheio
Do Recheio e da Quiche:
- Em uma tigela grande, junte os ovos, o creme de leite e a pimenta
- Misture com um fouet até ficar liso e reserve
- Retire a massa que está no forno e diminua a temperatura para 180ºC
- Cubra o fundo da massa pré-assada com os queijos ralados e os tomares cortados e regue com a mistura de creme de leite e ovos
- Coloque o tomate em rama no topo do recheio
- Volte ao forno para assar por cerca de 40 minutos, ou até dourar e o recheio ficar firme
- Retire do forno e sirva em seguida