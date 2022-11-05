Quibe assado de peixe é o prato do fim de semana!

A receita desta semana do "CBN e as Dicas do Chef" é para aqueles que adoram peixe! Mas não é um prato qualquer... É um quibe assado de peixe! Ficou curioso e quer saber detalhes dessa preparação? Ouça a conversa com o Chef Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - QUIBE - 05-11-22
QUIBE ASSADO DE PEIXE
Ingredientes:
- 500g de filé de tilápia picadinho
- ½ xícara de chá de coentro picado
- 1 xícara de chá de triguilho para quibe
- ½ xícara de chá de água gelada
- Raspas de 1 laranja
- Raspas de 1 limão
- ½ xícara de chá de nozes picadas (opcional)
- Sal e pimenta síria a gosto
- 2 cebolas fatiadas finas em meia lua
- 1 pitada de açúcar
- 5 colheres de sopa de azeite
- Gomos de limão para acompanhar
Preparo:
- Leve uma frigideira antiaderente média ao fogo baixo. Regue com 1 colher de sopa de azeite
- Junte a cebola e tempere com uma pitada de sal e outra de açúcar. Deixe cozinhar por 15 minutos, mexendo de vez em quando, até caramelizar a cebola
- Forre um escorredor com um pano de prato limpo, coloque o triguilho dentro, lave sob água corrente e esprema bem, torcendo o pano de prato como se fosse uma trouxinha
- Transfira o triguilho para uma tigela
- Junte o peixe, a água, as raspas de limão e laranja, as nozes e a cebola caramelizada. Tempere com sal e pimenta síria. Misture bem
- Unte uma forma refratária com 1 colher de sopa de azeite. Cubra o fundo da forma com a massa do quibe, aperte e alise a superfície com a mão molhada. Com uma faquinha, risque o quibe desenhando losangos
- Regue a massa com 3 colheres de sopa de azeite, leve ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 30 minutos. Sirva o quibe frio ou quente, acompanhado da salada de pepino laminado, hortelã picada, iogurte e azeite misturados e gomos de limão à parte.