Que tal uma Fritada com Cogumelos, Batata e Bacon?

A receita de hoje é um dos pratos prediletos do chef Juarez Campos, apaixonado por pratos feitos com ovos. De origem europeia, o prato tem tanto versão italiana - ‘frittata’ - quanto espanhola - ‘tortilla’. Você vai aprender a fazer uma ‘fritada com cogumelos, batata e bacon’, que pode ser a companheira perfeita para uma salada. Confira a conversa que Juarez teve com o jornalista Fábio Botacin!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fritada com Cogumelos, Batata e Bacon - 10.24s- 01-06-19
Fritada com Cogumelos, Batata e Bacon
[Para 4 a 6 pessoas]
Ingredientes:
6 ovos
200g de champignon Paris laminados
2 batatas médias laminadas finas
1 cebola grande em tirinhas
100g de bacon magro em cubinhos ou tirinhas
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sopa de manteiga
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de cebolinha verde picada
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
Dourar o bacon no azeite e reservar.
Reservar a cebola e os cogumelos na mesma frigideira com o azeite do bacon e a manteiga.
Assim que murchar, adicionar as batatas e refogar até ele cozinhar.
Reserve esta mistura junto com o bacon até amornar.
Bata os ovos.
Juntar a mistura de batatas, cebola, bacon e cogumelos aos ovos.
Adicionar a cebolinha e a salsa. Acerte o tempero.
Colocar em uma frigideira antiaderente untada com manteiga (ou em uma frigideira dupla) de 22cm.
Deixe cozinhar em fogo baixo tampado.
Assim que cozinhar, vire com o auxílio da tampa e deixe dourar do outro lado.
Dica do chef:
Sirva fria ou quente com salada