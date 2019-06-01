Que tal uma Fritada com Cogumelos, Batata e Bacon?

A receita de hoje é um dos pratos prediletos do chef Juarez Campos, apaixonado por pratos feitos com ovos. De origem europeia, o prato tem tanto versão italiana - ‘frittata’ - quanto espanhola - ‘tortilla’. Você vai aprender a fazer uma ‘fritada com cogumelos, batata e bacon’, que pode ser a companheira perfeita para uma salada. Confira a conversa que Juarez teve com o jornalista Fábio Botacin!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Fritada com Cogumelos, Batata e Bacon - 10.24s- 01-06-19

Fritada com Cogumelos, Batata e Bacon

[Para 4 a 6 pessoas]

Ingredientes:

6 ovos

200g de champignon Paris laminados

2 batatas médias laminadas finas

1 cebola grande em tirinhas

100g de bacon magro em cubinhos ou tirinhas

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de cebolinha verde picada

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo:

Dourar o bacon no azeite e reservar.

Reservar a cebola e os cogumelos na mesma frigideira com o azeite do bacon e a manteiga.

Assim que murchar, adicionar as batatas e refogar até ele cozinhar.

Reserve esta mistura junto com o bacon até amornar.

Bata os ovos.

Juntar a mistura de batatas, cebola, bacon e cogumelos aos ovos.

Adicionar a cebolinha e a salsa. Acerte o tempero.

Colocar em uma frigideira antiaderente untada com manteiga (ou em uma frigideira dupla) de 22cm.

Deixe cozinhar em fogo baixo tampado.

Assim que cozinhar, vire com o auxílio da tampa e deixe dourar do outro lado.

Dica do chef: