Que tal um jantar a dois? A dica é um spaghetti com camarões, abobrinha e pancetta

Que tal um jantar a dois? Se você já tem a companhia e só faltava a receita, problema resolvido! E pode ser uma boa ideia para a noite deste sábado. Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos explica como fazer um delicioso spaghetti com camarões, abobrinha e pancetta. Deu água na boca só de pensar. Vamos aprender a fazer o prato?