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CBN e as Dicas do Chef

Que tal um jantar a dois? A dica é um spaghetti com camarões, abobrinha e pancetta

Uma boa ideia para fazer à duas ou à quatro mãos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 12:54

Publicado em 

04 fev 2023 às 12:54
Spaghetti com camarões, abobrinha e pancetta
Spaghetti com camarões, abobrinha e pancetta Crédito: Pixabay
Que tal um jantar a dois? Se você já tem a companhia e só faltava a receita, problema resolvido! E pode ser uma boa ideia para a noite deste sábado. Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos explica como fazer um delicioso spaghetti com camarões, abobrinha e pancetta. Deu água na boca só de pensar. Vamos aprender a fazer o prato?
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 09.45s - 04-02-23.mp3
INGREDIENTES (6 porções)
  • 500g de massa tipo spaghetti
  • 900g de camarões médios temperados com sal e pimenta do reino branca
  • 2 abobrinhas pequenas
  • 300g de pancetta ou bacon
  • 1 cebola média picada
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Vinho branco
  • Azeite Extravirgem de oliva
  • Sal
  • Croutons de pão de forma ou de pão italiano feitos no azeite
PREPARO
  • Cortar a pancetta em cubinhos e dourar em uma frigideira antiaderente até que fiquem crocantes
  • Na mesma frigideira, dourar os camarões, perfumar com vinho branco e reservar
  • Usar a mesma frigideira com um pouco de azeite para dourar a cebola, o alho e a abobrinha em rodelas finas
  • Voltar os camarões e a pancetta. Misturar tudo e acertar o tempero
  • Cozinhar a massa em bastante água salgada e fervente, escorrer quando estiver "al dente"
  • Usar uma concha de água de cozimento de massa no preparo da frigideira
  • Transferir a massa à frigideira juntando também a manteiga e misturar bem
  • Servir salpicado com os croutons

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