Que tal um jantar a dois? A dica é um spaghetti com camarões, abobrinha e pancetta

Que tal um jantar a dois? Se você já tem a companhia e só faltava a receita, problema resolvido! E pode ser uma boa ideia para a noite deste sábado. Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos explica como fazer um delicioso spaghetti com camarões, abobrinha e pancetta. Deu água na boca só de pensar. Vamos aprender a fazer o prato?
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 09.45s - 04-02-23.mp3
INGREDIENTES (6 porções)
- 500g de massa tipo spaghetti
- 900g de camarões médios temperados com sal e pimenta do reino branca
- 2 abobrinhas pequenas
- 300g de pancetta ou bacon
- 1 cebola média picada
- 4 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de manteiga
- Vinho branco
- Azeite Extravirgem de oliva
- Sal
- Croutons de pão de forma ou de pão italiano feitos no azeite
PREPARO
- Cortar a pancetta em cubinhos e dourar em uma frigideira antiaderente até que fiquem crocantes
- Na mesma frigideira, dourar os camarões, perfumar com vinho branco e reservar
- Usar a mesma frigideira com um pouco de azeite para dourar a cebola, o alho e a abobrinha em rodelas finas
- Voltar os camarões e a pancetta. Misturar tudo e acertar o tempero
- Cozinhar a massa em bastante água salgada e fervente, escorrer quando estiver "al dente"
- Usar uma concha de água de cozimento de massa no preparo da frigideira
- Transferir a massa à frigideira juntando também a manteiga e misturar bem
- Servir salpicado com os croutons