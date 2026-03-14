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CBN e as Dicas do Chef

Quaresma: aprenda o preparo do camarão no coco

As dicas reúnem o chef Juarez Campos e Ricardo Bodevan, do Restaurante Atlântica

Publicado em 14 de Março de 2026 às 11:43

Juliana Ribeiro Ferreira

Juliana Ribeiro Ferreira

Publicado em 

14 mar 2026 às 11:43
Juarez Campos, comentarista de gastronomia
Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal
Nesta edição do “CBN e as Dicas do Chef”, no clima da Quaresma, o chef Juarez Campos traz como destaque o prato camarão no coco, uma das receitas mais tradicionais do litoral brasileiro. Em Vila Velha, uma versão famosa foi criada no restaurante Atlântica pelo chef Ricardo Bodevan. Nessa dobradinha de conversa, conheça a história do prato e o seu modo de preparo. Ouça a conversa completa! 
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE -15.11s - 14-03-26.mp3
Ingredientes (para duas pessoas):
2 cocos verdes
500 g de camarões limpos e descascados de sua preferência
500 ml de leite de coco de qualidade
200 ml de creme de leite
1 cebola média ralada
3 ou 4 dentes de alho socados
1 maço de coentro
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de amido de milho
Sal a gosto
Modo de preparo:
Coloque o azeite, a manteiga e a cebola em uma panela e leve ao fogo médio
Quando a cebola estiver quase dourada, acrescente o alho e o sal
Quando o alho estiver no mesmo tom da cebola, coloque os camarões e aumente o fogo
Cozinhe em fogo alto por 1 minuto e acrescente a mistura de leite de coco, creme de leite e amido (essa mistura deve estar gelada)
Mexa com um fuê (batedor de claras), sem parar, enquanto acrescenta a mistura
Mexa por mais 1 minuto, abaixe o fogo e deixe cozinhar por três minutos
Coloque o coentro e o azeite, na quantidade que preferir
Finalize despejando o creme com os camarões dentro dos cocos.

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