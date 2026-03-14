Quaresma: aprenda o preparo do camarão no coco

Juarez Campos, comentarista de gastronomia Crédito: Acervo pessoal

Nesta edição do “CBN e as Dicas do Chef”, no clima da Quaresma, o chef Juarez Campos traz como destaque o prato camarão no coco, uma das receitas mais tradicionais do litoral brasileiro. Em Vila Velha, uma versão famosa foi criada no restaurante Atlântica pelo chef Ricardo Bodevan. Nessa dobradinha de conversa, conheça a história do prato e o seu modo de preparo. Ouça a conversa completa!

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Ingredientes (para duas pessoas):



2 cocos verdes

500 g de camarões limpos e descascados de sua preferência

500 ml de leite de coco de qualidade

200 ml de creme de leite

1 cebola média ralada

3 ou 4 dentes de alho socados

1 maço de coentro

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de amido de milho

Sal a gosto

Modo de preparo:

Coloque o azeite, a manteiga e a cebola em uma panela e leve ao fogo médio

Quando a cebola estiver quase dourada, acrescente o alho e o sal

Quando o alho estiver no mesmo tom da cebola, coloque os camarões e aumente o fogo

Cozinhe em fogo alto por 1 minuto e acrescente a mistura de leite de coco, creme de leite e amido (essa mistura deve estar gelada)

Mexa com um fuê (batedor de claras), sem parar, enquanto acrescenta a mistura

Mexa por mais 1 minuto, abaixe o fogo e deixe cozinhar por três minutos

Coloque o coentro e o azeite, na quantidade que preferir