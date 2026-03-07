Quaresma: aprenda o preparo da moqueca de lombo de badejo

Nesta edição do quadro CBN e as Dicas do Chef, recebemos um convidado especial para o preparo de uma moqueca de lombo de badejo. É Victor Curry Carneiro, do Restaurante São Pedro, localizado em Vitória. Na companhia do nosso chef Juarez Campos trazemos os segredos de uma das moquecas mais apreciadas do Espírito Santo.
CBN E AS DICAS DO CHEF - MOQUECA - 07-03-26
Ingredientes:
- 500g de lombo de badejo filetado
- Cebola, tomate, limão, óleo de urucum, sal, alho, azeite de oliva, coentro
- Como suplemento 250 g de camarão VM
Modo de preparo:
- Forrar a panela de barro das paneleiras de Goiabeiras, com uma cama de cebola em rodelas
- Colocar um fio de óleo de urucum para dar a tonalidade ao prato
- Posicionar os pedaços do lombo do badejo (quatro pedaços)
- Cobrir com tomates cortados, uma pitada de sal e alho
- Levar ao fogo por aproximadamente 20 minutos, adicionar um fio de azeite de oliva e adicionar o coentro
- Finalizar colocando camarão sobre o coentro.