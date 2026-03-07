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CBN e as Dicas do Chef

Quaresma: aprenda o preparo da moqueca de lombo de badejo

As dicas reúnem o chef Juarez Campos e Victor Curry Carneiro, do Restaurante São Pedro

Publicado em 07 de Março de 2026 às 11:07

Publicado em 

07 mar 2026 às 11:07
Moqueca de lombo de badejo
Moqueca de lombo de badejo Crédito: Neima Curry Carneiro
Nesta edição do quadro CBN e as Dicas do Chef, recebemos um convidado especial para o preparo de uma moqueca de lombo de badejo. É Victor Curry Carneiro, do Restaurante São Pedro, localizado em Vitória. Na companhia do nosso chef Juarez Campos trazemos os segredos de uma das moquecas mais apreciadas do Espírito Santo.  
CBN E AS DICAS DO CHEF - MOQUECA - 07-03-26

Ingredientes:

  • 500g de lombo de badejo filetado
  • Cebola, tomate, limão, óleo de urucum, sal, alho, azeite de oliva, coentro
  • Como suplemento 250 g de camarão VM

Modo de preparo:

  • Forrar a panela de barro das paneleiras de Goiabeiras, com uma cama de cebola em rodelas
  • Colocar um fio de óleo de urucum para dar a tonalidade ao prato
  • Posicionar os pedaços do lombo do badejo (quatro pedaços)
  • Cobrir com tomates cortados, uma pitada de sal e alho
  • Levar ao fogo por aproximadamente 20 minutos, adicionar um fio de azeite de oliva e adicionar o coentro
  • Finalizar colocando camarão sobre o coentro.

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