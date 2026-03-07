Quaresma: aprenda o preparo da moqueca de lombo de badejo

Nesta edição do quadro CBN e as Dicas do Chef, recebemos um convidado especial para o preparo de uma moqueca de lombo de badejo. É Victor Curry Carneiro, do Restaurante São Pedro, localizado em Vitória. Na companhia do nosso chef Juarez Campos trazemos os segredos de uma das moquecas mais apreciadas do Espírito Santo.