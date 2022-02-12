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CBN e as Dicas do Chef

Pudim de Paçoca e Coco é a receita da semana! Aprenda a preparar

Ouça o chef Juarez Campos

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:48

Publicado em 

12 fev 2022 às 11:48
Pudim
Pudim Crédito: Canva
Esta edição do CBN e as Dicas do Chef é açucarada! Juarez Campos ensina mais uma receita que leva ovos - um doce! Sobremesa favorita do chef, o pudim, nesta versão, leva paçoca e coco. Ouça o passo a passo da preparação!
CBN e as Dicas do Chef - 12/02/2022

A receita

Ingredientes:
1 xícara de chá de açúcar
1 e 1/2 xícara de leite
1 lata de leite condensado
50g de margarina forno e fogão
4 ovos
2 xícaras de paçoca cortada em pedaços
1 xícara de chá de coco ralado
Preparo:
Com o açúcar, caramelize uma forma para pudim com 20cm de diâmetro e reserve.
No liquidificador, bata leve o leite condensado, a margarina e os ovos.
Transfira para uma tigela, adicione a paçoca, o coco ralado e misture.
Despeje na forma, cubra com papel alumínio e leve para assar, em banho maria, no forno preaquecido, por aproximadamente 1 hora.
Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por 4 horas.
Desenforme na hora de servir.

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