Pudim de Paçoca e Coco é a receita da semana! Aprenda a preparar

Pudim Crédito: Canva

Esta edição do CBN e as Dicas do Chef é açucarada! Juarez Campos ensina mais uma receita que leva ovos - um doce! Sobremesa favorita do chef, o pudim, nesta versão, leva paçoca e coco. Ouça o passo a passo da preparação!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - 12/02/2022

A receita

Ingredientes:

1 xícara de chá de açúcar

1 e 1/2 xícara de leite

1 lata de leite condensado

50g de margarina forno e fogão

4 ovos

2 xícaras de paçoca cortada em pedaços

1 xícara de chá de coco ralado

Preparo:

Com o açúcar, caramelize uma forma para pudim com 20cm de diâmetro e reserve.

No liquidificador, bata leve o leite condensado, a margarina e os ovos.

Transfira para uma tigela, adicione a paçoca, o coco ralado e misture.

Despeje na forma, cubra com papel alumínio e leve para assar, em banho maria, no forno preaquecido, por aproximadamente 1 hora.

Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por 4 horas.