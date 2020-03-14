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CBN E AS DICAS DO CHEF

Pudim de Banana é a dica do nosso Chef  Juarez

Acompanhe o passo a passo e os segredinhos do comentarista

Publicado em 14 de Março de 2020 às 09:12

Publicado em 

14 mar 2020 às 09:12
O pudim é daquele tipo sobremesa que faz o maior sucesso entre a maior parte das pessoas. Mas que tal um pudim de banana e prático de se preparar? Esta é a receita do CBN e as Dicas do Chef com Juarez Campos. Leite condensado e canela em pó, além da banana, é claro, são os ingredientes que dão o ar da graça. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pudim de Banana - 6.23s - 14-03-20.mp3
 
A RECEITA:
Ingredientes:
1 e 1/2 xícara de chá de açúcar
2 ovos
1 xícara de chá de leite condensado
1 xícara de chá de leite
1 colher de sopa de amido de milho
2 bananas-nanicas maduras
Canela em pó a gosto
Preparo:
Leve uma forma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro com o açúcar diretamente à boca do fogão em fogo médio, sem mexer, até que o açúcar derreta e forme um caramelo.
Segure a forma com luva térmica para não queimar as mãos e com auxílio de uma colher espalhe um pouco do caramelo nas laterais da forma. Reserve.
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite e o amido de milho.
Adicione as bananas e a canela e bata por mais 2 minutos.
Despeje na forma e leve ao forno médio pré-aquecido a 180°C por 40 minutos, em banho-maria.
Espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas.
Desenforme e sirva.

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