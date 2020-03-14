Pudim de Banana é a dica do nosso Chef  Juarez

O pudim é daquele tipo sobremesa que faz o maior sucesso entre a maior parte das pessoas. Mas que tal um pudim de banana e prático de se preparar? Esta é a receita do CBN e as Dicas do Chef com Juarez Campos. Leite condensado e canela em pó, além da banana, é claro, são os ingredientes que dão o ar da graça. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pudim de Banana - 6.23s - 14-03-20.mp3

A RECEITA:

Ingredientes:

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 xícara de chá de leite condensado

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de amido de milho

2 bananas-nanicas maduras

Canela em pó a gosto

Preparo:

Leve uma forma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro com o açúcar diretamente à boca do fogão em fogo médio, sem mexer, até que o açúcar derreta e forme um caramelo.

Segure a forma com luva térmica para não queimar as mãos e com auxílio de uma colher espalhe um pouco do caramelo nas laterais da forma. Reserve.

No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite e o amido de milho.

Adicione as bananas e a canela e bata por mais 2 minutos.

Despeje na forma e leve ao forno médio pré-aquecido a 180°C por 40 minutos, em banho-maria.

Espere esfriar e leve à geladeira por 3 horas.