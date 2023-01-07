Pratos de verão: aprenda a fazer abobrinha à parmegiana

O Chef Juarez Campos nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" traz como destaque uma comida rápida, fácil e ótima para essa época do ano, o verão! Aprenda a fazer uma deliciosa abobrinha à parmegiana. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 07-01-23
A RECEITA:
- Ingredientes (4 porções):
- 1 KG DE ABOBRINHA VERDE COM CASCA FATIADA NO SENTIDO DO COMPRIMENTO
- 500G DE MUSSARELA COMUM OU DEFUMADA (OU QUEIJO DE CABRA)
- 250G DE PRESUNTO (SUÍNO OU DE FRANGO OU DE PERU FATIADO)
- MOLHO DE TOMATES, O SUFICIENTE
- 50G DE PARMESÃO RALADO
- SAL, PIMENTA DO REINO E ORÉGANO
- MANJERICÃO FRESCO
- AZEITE
- Preparo:
- GRELHAR AS FATIAS DE ABOBRINHA NUMA FRIGIDEIRA OU GRELHA ANTIADERENTE
- FORRAR UMA TRAVESSA (20 X 30 CM ) COM UM POUCO DO MOLHO DE TOMATES
- MONTAR CAMADAS DE ABOBRINHA, PRESUNTO, QUEIJO, ORÉGANO, MOLHO DE TOMATES (POUCO) E MANJERICÃO
- SALPIQUE PARMESÃO RALADO, UM FIO DE AZEITE E LEVE AO FORNO PRÉ-AQUECIDO A 200 GRAUS ATÉ GRATINAR
- OBS : SE QUISER PODE COLOCAR NO LUGAR DO PRESUNTO UMA CAMADA DE CARNE MOÍDA
- PRONTA BEM SEQUINHA OU SÓ COLOCAR QUEIJOS, CASO SEJA VEGETARIANO