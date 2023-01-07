Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Pratos de verão: aprenda a fazer abobrinha à parmegiana

Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 12:09

Publicado em 

07 jan 2023 às 12:09
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
O Chef Juarez Campos nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" traz como destaque uma comida rápida, fácil e ótima para essa época do ano, o verão! Aprenda a fazer uma deliciosa abobrinha à parmegiana. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 07-01-23

A RECEITA:

  • Ingredientes (4 porções):
  • 1 KG DE ABOBRINHA VERDE COM CASCA FATIADA NO SENTIDO DO COMPRIMENTO
  • 500G DE MUSSARELA COMUM OU DEFUMADA (OU QUEIJO DE CABRA)
  • 250G DE PRESUNTO (SUÍNO OU DE FRANGO OU DE PERU FATIADO)
  • MOLHO DE TOMATES, O SUFICIENTE
  • 50G DE PARMESÃO RALADO
  • SAL, PIMENTA DO REINO E ORÉGANO
  • MANJERICÃO FRESCO
  • AZEITE
  • Preparo:
  • GRELHAR AS FATIAS DE ABOBRINHA NUMA FRIGIDEIRA OU GRELHA ANTIADERENTE
  • FORRAR UMA TRAVESSA (20 X 30 CM ) COM UM POUCO DO MOLHO DE TOMATES
  • MONTAR CAMADAS DE ABOBRINHA, PRESUNTO, QUEIJO, ORÉGANO, MOLHO DE TOMATES (POUCO) E MANJERICÃO
  • SALPIQUE PARMESÃO RALADO, UM FIO DE AZEITE E LEVE AO FORNO PRÉ-AQUECIDO A 200 GRAUS ATÉ GRATINAR
  • OBS : SE QUISER PODE COLOCAR NO LUGAR DO PRESUNTO UMA CAMADA DE CARNE MOÍDA
  • PRONTA BEM SEQUINHA OU SÓ COLOCAR QUEIJOS, CASO SEJA VEGETARIANO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados