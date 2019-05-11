Prato tipicamente capixaba, aprenda a fazer arroz de garoupa salgada

A receita do chef Juarez Campos é um prato para os amantes de arroz. Tipicamente capixaba, o arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora é o destaque também para celebrar o Dia das Mães. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Arros de Garopa Salgada com Banana da Terra e Abóbora - 7.59s- 11-05-19
A RECEITA:
Rende 10 porções
Ingredientes:
1kg de filé de garoupa
100g de sal grosso
4 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos
2 cebolas médias em cubos
4 dentes de alho picados
2 maços de coentro picado
2 bananas da terra grandes, maduras, em cubos e fritas
2 colheres de sopa de óleo de urucum (sementes de urucum fervidas com óleo)
1/2 xícara de azeite de oliva
1 xícara de abóbora descascada, em cubos médios, e cozida (opcional)
1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)
1 maço de cebolinha verde
Brotos de coentro (opcional)
Aparas de peixe picadinhas
Pimenta malagueta em conserva
Arroz branco já cozido
Preparo:
Salgue os filés de garoupa com sal grosso e deixe na geladeira por 3 dias.
Diariamente, escorra a água que se forma.
Na véspera do preparo, dessalgue os filés de garoupa em água fria trocando-a de 4 em 4 horas (8 a 12 horas na geladeira).
Corte os filés em cubos médios.
Em uma panela de barro capixaba, aqueça o azeite e refogue as aparas de peixe, cebola e alho.
Acrescente o tomate, metade do coentro, o óleo de urucum e refogue levemente.
Junte o caldo de peixe, misture, e deixe cozinhar tampado até o tomate praticamente desmanchar.
Acerte o tempero e junte o arroz cozido, os cubos de garoupa salgada e mais caldo de peixe.
Cozinhe tampado até cozinhar o peixe.
Junte a banana da terra, a abóbora, coentro, cebolinha verde, e coloque mais caldo de peixe, se necessário. Este arroz deve ficar molhado.
Adicione gotas de pimenta malagueta a gosto e um fio de azeite.
Misture e sirva salpicado com o coentro e cebolinha picados ou brotos de coentro.