Prato tipicamente capixaba, aprenda a fazer arroz de garoupa salgada

A receita do chef Juarez Campos é um prato para os amantes de arroz. Tipicamente capixaba, o arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora é o destaque também para celebrar o Dia das Mães. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Arros de Garopa Salgada com Banana da Terra e Abóbora - 7.59s- 11-05-19

A RECEITA:

Rende 10 porções

Ingredientes:

1kg de filé de garoupa

100g de sal grosso

4 tomates médios bem maduros, sem sementes e em cubos

2 cebolas médias em cubos

4 dentes de alho picados

2 maços de coentro picado

2 bananas da terra grandes, maduras, em cubos e fritas

2 colheres de sopa de óleo de urucum (sementes de urucum fervidas com óleo)

1/2 xícara de azeite de oliva

1 xícara de abóbora descascada, em cubos médios, e cozida (opcional)

1 xícara de caldo de peixe (feito com a cabeça do peixe, cebola, tomate, coentro, óleo de urucum e água)

1 maço de cebolinha verde

Brotos de coentro (opcional)

Aparas de peixe picadinhas

Pimenta malagueta em conserva

Arroz branco já cozido

Preparo:

Salgue os filés de garoupa com sal grosso e deixe na geladeira por 3 dias.

Diariamente, escorra a água que se forma.

Na véspera do preparo, dessalgue os filés de garoupa em água fria trocando-a de 4 em 4 horas (8 a 12 horas na geladeira).

Corte os filés em cubos médios.

Em uma panela de barro capixaba, aqueça o azeite e refogue as aparas de peixe, cebola e alho.

Acrescente o tomate, metade do coentro, o óleo de urucum e refogue levemente.

Junte o caldo de peixe, misture, e deixe cozinhar tampado até o tomate praticamente desmanchar.

Acerte o tempero e junte o arroz cozido, os cubos de garoupa salgada e mais caldo de peixe.

Cozinhe tampado até cozinhar o peixe.

Junte a banana da terra, a abóbora, coentro, cebolinha verde, e coloque mais caldo de peixe, se necessário. Este arroz deve ficar molhado.

Adicione gotas de pimenta malagueta a gosto e um fio de azeite.