Prato da semana: risoto de resteia, tomate cereja, socol e rúcula!

A receita desta edição do "CBN e as Dicas do Chef" remete às tradições do agroturismo de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. É um risoto de resteia, tomate cereja, socol e rúcula. O Chef Juarez Campos conversa com o jornalista José Carlos Shaeffer. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - RISOTO - 17-06-23
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções):
- 320g de arroz arbóreo
- 1 maço de folhas de rúcula em tirinhas
- 200g de queijo Resteia Carnielli em cubinhos
- 200g de Socol em tiras médias
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 4 colheres de sopa de parmesão ralado
- 1e1/4 litro de caldo de frango
- 1 colher de sopa de cebola picada
- ½ xícara de vinho branco seco
- 1 colher de sopa de azeite
- 16 tomates cereja cortados em 4
- Sal e pimenta branca do reino a gosto
Preparo:
- Em uma panela aqueça uma colher de sopa de manteiga, um de azeite e doure a cebola
- Misture o arroz e deixe tostar alguns minutos. Adicione o vinho e deixe-o evaporar
- Vá juntando aos poucos o caldo a quase um ponto de fervura. Quando faltarem 2 minutos para o final, acrescente a rúcula e os tomates cereja
- Junte o restante da manteiga, o parmesão, o resteia e socol
- Misture.