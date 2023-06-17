CBN e as Dicas do Chef

Prato da semana: risoto de resteia, tomate cereja, socol e rúcula!

Uma receita que remete às tradições do agroturismo de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 12:13

Risoto Crédito: Pixabay
A receita desta edição do "CBN e as Dicas do Chef" remete às tradições do agroturismo de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. É um risoto de resteia, tomate cereja, socol e rúcula. O Chef Juarez Campos conversa com o jornalista José Carlos Shaeffer. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - RISOTO - 17-06-23
A RECEITA:
Ingredientes (4 porções):
  • 320g de arroz arbóreo
  • 1 maço de folhas de rúcula em tirinhas
  • 200g de queijo Resteia Carnielli em cubinhos
  • 200g de Socol em tiras médias
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 4 colheres de sopa de parmesão ralado
  • 1e1/4 litro de caldo de frango
  • 1 colher de sopa de cebola picada
  • ½ xícara de vinho branco seco
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 16 tomates cereja cortados em 4
  • Sal e pimenta branca do reino a gosto
Preparo:
  • Em uma panela aqueça uma colher de sopa de manteiga, um de azeite e doure a cebola
  • Misture o arroz e deixe tostar alguns minutos. Adicione o vinho e deixe-o evaporar
  • Vá juntando aos poucos o caldo a quase um ponto de fervura. Quando faltarem 2 minutos para o final, acrescente a rúcula e os tomates cereja
  • Junte o restante da manteiga, o parmesão, o resteia e socol
  • Misture.

