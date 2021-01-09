Praticidade: como preparar o "macarrão de férias na pressão" do Chef

Macarrão Crédito: Pixabay

Para muitos, férias é sinônimo de praticidade. Por isso, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um "macarrão de férias na pressão", bem fácil e rápido. Confira!

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A RECEITA:

[Rende 6 porções]

Ingredientes:

1 cebola picada

4 dentes de alho amassados

150g de bacon em cubos

2 tomates picados

1 xícara de chá de ervilha congelada

500ml de caldo de carne

1 caixinha de creme de leite

2 latas de molho de tomate

500g de macarrão parafuso (fusilli) grano duro

1 xícara de chá de queijo muçarela em cubos

Sal, pimenta-do-reino e cheiro verde picado a gosto

Queijo parmesão ralado a gosto para polvilhar

Preparo:

Em uma panela de pressão grande, frite o bacon na própria gordura até dourar.

Adicione a cebola, o alho e o tomate. Refogue por 4 minutos.

Acrescente a ervilha e o caldo de carne. Misture.

Coloque o creme de leite e o molho de tomate.

Assim que levantar fervura, junte o macarrão, misture e tampe a panela.

Cozinhe por 5 minutos em fogo baixo, após iniciada a pressão.

Desligue e deixe descansar por 10 minutos.

Abra a panela sem pressão, misture a muçarela e tempere com sal, pimenta e cheiro verde.