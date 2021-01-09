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CBN e as Dicas do Chef

Praticidade: como preparar o "macarrão de férias na pressão" do Chef

O prato fácil e rápido de preparar rende até 6 porções

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 12:39

Publicado em 

09 jan 2021 às 12:39
Macarrão Crédito: Pixabay
Para muitos, férias é sinônimo de praticidade. Por isso, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar um "macarrão de férias na pressão", bem fácil e rápido. Confira!
CBN e as Dicas do Chef - Macarrão de Férias na Pressão - 5.58s - 09-01-21.mp3
A RECEITA:
[Rende 6 porções]
Ingredientes:
1 cebola picada
4 dentes de alho amassados
150g de bacon em cubos
2 tomates picados
1 xícara de chá de ervilha congelada
500ml de caldo de carne
1 caixinha de creme de leite
2 latas de molho de tomate
500g de macarrão parafuso (fusilli) grano duro
1 xícara de chá de queijo muçarela em cubos
Sal, pimenta-do-reino e cheiro verde picado a gosto
Queijo parmesão ralado a gosto para polvilhar
Preparo:
Em uma panela de pressão grande, frite o bacon na própria gordura até dourar.
Adicione a cebola, o alho e o tomate. Refogue por 4 minutos.
Acrescente a ervilha e o caldo de carne. Misture.
Coloque o creme de leite e o molho de tomate.
Assim que levantar fervura, junte o macarrão, misture e tampe a panela.
Cozinhe por 5 minutos em fogo baixo, após iniciada a pressão.
Desligue e deixe descansar por 10 minutos.
Abra a panela sem pressão, misture a muçarela e tempere com sal, pimenta e cheiro verde.
Transfira para um refratário, polvilhe com queijo parmesão e sirva.

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