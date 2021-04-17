Prática e deliciosa: saiba como preparar uma 'omelete de forno'

Você gosta de ovo? Então essa receita é para você! O chef Juarez Campos, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", ensina o passo a passo da preparação de um delicioso 'omelete de forno'. Prato barato, fácil e rápido! Acompanhe!
A RECEITA:
Ingredientes:
6 ovos
1/2 xícara de leite
2 colheres de sopa de farinha de trigo
200g de presunto
1/2 pacote de queijo parmesão ralado
1 lata de seleta de legumes (ou legumes variados cozidos)
1 tomate picado
Azeitonas picadas
Salsinha e cebolinha verde a gosto
Sal, orégano e pimenta do reino
Preparo:
Em uma vasilha, bata os ovos, junte todos os ingredientes e misture bem.
Depois de tudo misturado, despeje em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno a 180 ºC por cerca de 30 minutos, ou até que a omelete esteja completamente assada (o tempo pode variar de forno para forno).
Dica do chef:
Sirva acompanhada de uma salada de folhas!