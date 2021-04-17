Prática e deliciosa: saiba como preparar uma 'omelete de forno'

Omelete Crédito: mhburton/Pixabay

Você gosta de ovo? Então essa receita é para você! O chef Juarez Campos, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", ensina o passo a passo da preparação de um delicioso 'omelete de forno'. Prato barato, fácil e rápido! Acompanhe!

A RECEITA:

Ingredientes:

6 ovos

1/2 xícara de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

200g de presunto

1/2 pacote de queijo parmesão ralado

1 lata de seleta de legumes (ou legumes variados cozidos)

1 tomate picado

Azeitonas picadas

Salsinha e cebolinha verde a gosto

Sal, orégano e pimenta do reino

Preparo:

Em uma vasilha, bata os ovos, junte todos os ingredientes e misture bem.

Depois de tudo misturado, despeje em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno a 180 ºC por cerca de 30 minutos, ou até que a omelete esteja completamente assada (o tempo pode variar de forno para forno).

Dica do chef: