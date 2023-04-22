Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Picanha suína assada sobre legumes e ervas frescas é a receita da semana!

Anote a receita completa com o Chef Juarez

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 11:22

Publicado em 

22 abr 2023 às 11:22
Carne de porco, picanha de porco
Carne de porco, picanha de porco Crédito: Freepik
Você sabia que a carne de porco, além de ser saborosa, é saudável? Alguns frigoríficos aqui no Espírito Santo estão produzindo produtos de muita qualidade com a carne já pré-preparada e, às vezes, já temperada, o que facilita a vida da dona de casa. Mas e a receita da semana? Picanha suína assada sobre legumes e ervas frescas. Ouça a conversa completa com o chef Juarez Campos nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef". Confira!
CBN E AS DICAS DO CHEF - PICANHA SUÍNA - 22-04-23
A RECEITA (6 porções)
Ingredientes:
  • 1 picanha suína temperada
  • 1 colher de sobremesa de folhas de alecrim fresco
  • 1 colher de sobremesa de folhas de tomilho fresco
  • 4 cebolas roxas cortadas em cubos médios
  • 10 dentes de alho descascados e 4 com casca
  • 1 cenoura medias descascadas em cubos de uns 3 cm
  • 1abobrinha com casca em cubos de uns 3 cm (sem o miolo)
  • 1 batata grande descascada e em cubos de uns 3 cm
  • 300g de abóbora descascada e em pedaços de 3 cm
  • 1 xícara de azeite de oliva
  • Sal grosso e pimenta do reino a gosto
Preparo
  • Numa assadeira funda distribua os legumes , a cebola o alho com casca , regue com a metade do azeite misturado com as ervas e tempere salpicando sal grosso e pimenta do reino
  • Coloque a picanha suína com a gordura para cima sobre os legumes e regue com o restante do azeite.
  • Asse em forno pré aquecido a 200 graus por 45 minutos a uma hora. Periodicamente misture os legumes para assarem por igual
  • Retire assadeira do forno e deixe descansar uns 5 minutos e sirva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados