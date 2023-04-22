Picanha suína assada sobre legumes e ervas frescas é a receita da semana!

Você sabia que a carne de porco, além de ser saborosa, é saudável? Alguns frigoríficos aqui no Espírito Santo estão produzindo produtos de muita qualidade com a carne já pré-preparada e, às vezes, já temperada, o que facilita a vida da dona de casa. Mas e a receita da semana? Picanha suína assada sobre legumes e ervas frescas. Ouça a conversa completa com o chef Juarez Campos nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef". Confira!