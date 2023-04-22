Picanha suína assada sobre legumes e ervas frescas é a receita da semana!

Você sabia que a carne de porco, além de ser saborosa, é saudável? Alguns frigoríficos aqui no Espírito Santo estão produzindo produtos de muita qualidade com a carne já pré-preparada e, às vezes, já temperada, o que facilita a vida da dona de casa. Mas e a receita da semana? Picanha suína assada sobre legumes e ervas frescas. Ouça a conversa completa com o chef Juarez Campos nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef". Confira!
CBN E AS DICAS DO CHEF - PICANHA SUÍNA - 22-04-23
A RECEITA (6 porções)
Ingredientes:
- 1 picanha suína temperada
- 1 colher de sobremesa de folhas de alecrim fresco
- 1 colher de sobremesa de folhas de tomilho fresco
- 4 cebolas roxas cortadas em cubos médios
- 10 dentes de alho descascados e 4 com casca
- 1 cenoura medias descascadas em cubos de uns 3 cm
- 1abobrinha com casca em cubos de uns 3 cm (sem o miolo)
- 1 batata grande descascada e em cubos de uns 3 cm
- 300g de abóbora descascada e em pedaços de 3 cm
- 1 xícara de azeite de oliva
- Sal grosso e pimenta do reino a gosto
Preparo
- Numa assadeira funda distribua os legumes , a cebola o alho com casca , regue com a metade do azeite misturado com as ervas e tempere salpicando sal grosso e pimenta do reino
- Coloque a picanha suína com a gordura para cima sobre os legumes e regue com o restante do azeite.
- Asse em forno pré aquecido a 200 graus por 45 minutos a uma hora. Periodicamente misture os legumes para assarem por igual
- Retire assadeira do forno e deixe descansar uns 5 minutos e sirva.