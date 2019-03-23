Picanha alla fiorentina é a receita do Chef Juarez Campos

A receita do chef Juarez Campos deste sábado (23) é a versão abrasileirada da ‘Bistecca alla fiorentina’, prato tradicional da região italiana da Toscana. Acompanhe a conversa que Juarez teve com o jornalista John Gomes, no quadro CBN e as Dicas do Chef!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Picanha Alla Fiorentina - 11.24s - 23-03-19
[A RECEITA]
Rende: 4 porções
Ingredientes:
1 picanha maturada (em 4 postas de 250g)
1 xícara de azeite de oliva extra virgem
1 dente de alho
1 colher de sopa de ervas frescas (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão verde, manjericão roxo, hortelã, salsa e cebolinha verde)
1 pimenta dedo-de-moça pequena em rodelas
Sal e pimenta do reino
Flor de sal
Preparo do olio santo:
Aqueça o azeite com o dente de alho amassado até no máximo 45 graus de temperatura (em temperaturas maiores, o azeite perde suas propriedades aromáticas)
Desligue o fogo e retire o alho
Coloque as ervas em uma panela com água fervente e deixe por 30 segundos
Retire e coloque em uma vasilha com água gelada e resfrie
Escorra, enxugue bem e pique
Junte o azeite e a pimenta dedo-de-moça, deixe 1 dia em infusão em lugar fresco
Preparo da picanha:
Grelhar a picanha temperada com sal e pimenta do reino
Após grelhar, retire do fogo, deixe descansar por 5 minutos, fatie e distribua em um prato
Regue com o olio santo e salpique com flor de sal
Dica do chef:
Sirva com uma salada de rúcula, tomates cereja e lâminas de grana padano, temperada com azeite, sal e gotas de vinagre balsâmico