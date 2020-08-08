Picanha alla Fiorentina é a dica de Juarez Campos para o Dia dos Pais

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos sugere uma receita especial para o Dia dos Pais. É a Picanha alla Fiorentina, uma versão abrasileirada de um prato tradicional da região italiana da Toscana. Ouça!
CBN e as Dicas do Chefe - 08-08-20
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
1 picanha maturada (em 4 postas de 250g)
1 xícara de azeite de oliva extra virgem
1 dente de alho
1 colher de sopa de ervas fresca (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão verde, manjericão roxo, hortelã, salsa e cebolinha verde)
1 pimenta dedo-de-moça pequena em rodelas.
Sal e pimenta do reino
Flor de sal
Preparo do Olio Santo:
Aqueça o azeite com o dente de alho amassado até, no máximo, 45 graus de temperatura (em temperaturas maiores, o azeite perde suas propriedades aromáticas);
Desligue o fogo e retire o alho;
Coloque as ervas numa panela com água fervente e deixe 30 segundos;
Retire e coloque numa vasilha com água gelada e resfrie;
Escorra, enxugue bem e pique;
Junte ao azeite e a pimenta, deixe 1 dia em infusão em lugar fresco.
Preparo da picanha:
Grelhe a picanha temperada com sal e pimenta do reino;
Após grelhar, retire do fogo, deixe descansar por 5 minutos, fatie e distribua num prato.
Regue com o Olio Santo e salpique flor de sal.
Dica do chef:
Sirva com uma salada de rúcula e tomates cerejas temperada com azeite, sal e gotas de vinagre balsâmico. Adicione lascas de queijo Grana Padano.