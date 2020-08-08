Picanha alla Fiorentina é a dica de Juarez Campos para o Dia dos Pais

'Picanha alla fiorentina' Crédito: Divulgação

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos sugere uma receita especial para o Dia dos Pais. É a Picanha alla Fiorentina, uma versão abrasileirada de um prato tradicional da região italiana da Toscana. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - 08-08-20

A RECEITA:

[Rende 4 porções]

Ingredientes:

1 picanha maturada (em 4 postas de 250g)

1 xícara de azeite de oliva extra virgem

1 dente de alho

1 colher de sopa de ervas fresca (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão verde, manjericão roxo, hortelã, salsa e cebolinha verde)

1 pimenta dedo-de-moça pequena em rodelas.

Sal e pimenta do reino

Flor de sal

Preparo do Olio Santo:

Aqueça o azeite com o dente de alho amassado até, no máximo, 45 graus de temperatura (em temperaturas maiores, o azeite perde suas propriedades aromáticas);

Desligue o fogo e retire o alho;

Coloque as ervas numa panela com água fervente e deixe 30 segundos;

Retire e coloque numa vasilha com água gelada e resfrie;

Escorra, enxugue bem e pique;

Junte ao azeite e a pimenta, deixe 1 dia em infusão em lugar fresco.

Preparo da picanha:

Grelhe a picanha temperada com sal e pimenta do reino;

Após grelhar, retire do fogo, deixe descansar por 5 minutos, fatie e distribua num prato.

Regue com o Olio Santo e salpique flor de sal.

Dica do chef: