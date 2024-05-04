"Picadinho Toscano" é a receita do final de semana!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita com raízes italianas, do período em que estudou gastronomia. Preparado com carne suína, o Picadinho Toscano é uma variação do "Spezzatino Toscano", prato que nasceu em Toscana, na Itália, e leva no preparo original a carne de Javali. Ouça a conversa completa e aprenda!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - PICADINHO - 12.40s.mp3
A RECEITA: Picadinho Toscano
Ingredientes: (4 porções)
- 200g de filé mignon suíno picado
- 200g de pernil suíno picado
- 100g de bacon picado
- 100g de linguiça picante sem pele
- 1 cebola média picada em cubos
- 1 talo de aipo picado em cubos
- 1 cenoura pequena descascada e picada em cubos
- 1 talo de fucho picado (opcional)
- 4 dentes de alho picados
- 2 xícatas de molho de tomates ou de Passata
- 1 xícara de caldo de carne
- 1 xícara de vinho tinto seco
- Alecrim, salsa e cebolinha
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Azeite
- Trigo
- 4 ovos fritos de gema mole
- Temperar o filé mignon e o pernil com sal e pimenta do reino.
- Dourar no azeite o bacon, a linguiça e as carnes.
- Adicionar cebola, cenoura, aipo, alho, funcho e refogar.
- Juntar o vinho tinto e deixar evaporar.
- Salpicar suavemente de trigo e refogar.
- Adicionar o molho de tomate e refogar um pouco.
- Juntar o caldo de carne, alecrim, salsa e cebolinha.
- Cozinhar em fogo baixo de 45 minutos a 1 hora. Se precisar junte mais caldo.
- Deve ficar um molho encorpado.
- Servir com ovo frito, com polenta ou purê.