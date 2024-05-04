"Picadinho Toscano" é a receita do final de semana!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita com raízes italianas, do período em que estudou gastronomia. Preparado com carne suína, o Picadinho Toscano é uma variação do "Spezzatino Toscano", prato que nasceu em Toscana, na Itália, e leva no preparo original a carne de Javali. Ouça a conversa completa e aprenda!