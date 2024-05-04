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CBN e as Dicas do Chef

"Picadinho Toscano" é a receita do final de semana!

Ouça todas as dicas do Chef Juarez Campos

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 12:04

Publicado em 

04 mai 2024 às 12:04
Picadinho de carne
Picadinho de carne Crédito: Freepik
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita com raízes italianas, do período em que estudou gastronomia. Preparado com carne suína, o Picadinho Toscano é uma variação do "Spezzatino Toscano", prato que nasceu em Toscana, na Itália, e leva no preparo original a carne de Javali. Ouça a conversa completa e aprenda!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - PICADINHO - 12.40s.mp3
A RECEITA: Picadinho Toscano
Ingredientes: (4 porções)
  • 200g de filé mignon suíno picado
  • 200g de pernil suíno picado
  • 100g de bacon picado
  • 100g de linguiça picante sem pele
  • 1 cebola média picada em cubos
  • 1 talo de aipo picado em cubos
  • 1 cenoura pequena descascada e picada em cubos
  • 1 talo de fucho picado (opcional)
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 xícatas de molho de tomates ou de Passata
  • 1 xícara de caldo de carne
  • 1 xícara de vinho tinto seco
  • Alecrim, salsa e cebolinha
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Azeite
  • Trigo
  • 4 ovos fritos de gema mole
Preparo:
  • Temperar o filé mignon e o pernil com sal e pimenta do reino.
  • Dourar no azeite o bacon, a linguiça e as carnes.
  • Adicionar cebola, cenoura, aipo, alho, funcho e refogar.
  • Juntar o vinho tinto e deixar evaporar.
  • Salpicar suavemente de trigo e refogar.
  • Adicionar o molho de tomate e refogar um pouco.
  • Juntar o caldo de carne, alecrim, salsa e cebolinha.
  • Cozinhar em fogo baixo de 45 minutos a 1 hora. Se precisar junte mais caldo.
  • Deve ficar um molho encorpado.
  • Servir com ovo frito, com polenta ou purê.

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