Penne Alla Crema: da cozinha do Chef para a sua mesa!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos apresenta uma receita de "Penne Alla Crema", ou seja, um penne com molho cremoso de camarões, cogumelos e orégano! A receita é uma criação do próprio chef, que desenvolveu o prato inicialmente como risoto. Foi por causa de sua esposa, que a receita virou massa e, em 1996, foi escolhida para participar da Associação Boa Esperança. Ouça a conversa completa!
Penne Alla Crema Di Gamberi, Funghi Porcini et Origano
Ingredientes: (6 porções)
10 g funghi Porcini seco
1 xicara de caldo de camarão (feito com cabeça e casca)
1 cebola media picadinha)
2 colheres de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de azeite italiano
600g de camarões medios sem casca temperados
100ml de vinho branco seco
1 xicara de molho de tomate
4 colheres de sopa de muçarela de búfala picadinha
500 ml de creme de leite fresco
Salsinha picadinha
500 g de massa italiana tipo Penne pré-cozida
1 colher de chá de orégano
Preparo:
Deixe o Funghi de molho por 15 minutos no caldo de camarão morno.
Peneire e reserve (Funghi e caldo).
Pique o Funghi em pedaços médios e reserve.
Refogue a cebola na mistura de azeite e manteiga, até murchar bem.
Junte os camarões e frite-os.
Acrescente o Funghi e refogue. Adicione o vinho e deixe evaporar.
Adicione o caldo de camarões e o molho de tomate. Refogue por mais alguns minutos. Junte a muçarela. Quando esta derreter, acrescente o creme de leite. Deixe o molho encorpar um pouco.se precisar junte mais caldo de camarões
Acerte o tempero, junte a salsinha e coloque a massa, misturando tudo
Delicadamente. Arrume o Penne em um prato, polvilhe com orégano e leve ao forno quente por um a dois minutos.