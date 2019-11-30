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DICAS DO CHEF

Pavê com creme de nozes é a receita deste sábado (30)

Confira a receita com Juarez Campos

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 12:28

Publicado em 

30 nov 2019 às 12:28
Neste domingo a gente já entra no mês de dezembro e, desde já, você começa a acompanhar receitas com cheiro de família e de Natal, é claro. A receita de hoje é um delicioso pavê com creme de nozes. Que tal já anotar a receita preparando-se para o dia da Ceia? Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pavê com Creme de Nozes - 8.48s - 30-11-19
>>> A RECEITA:
[Rende 8 porções]
Ingredientes do pavê:
1/3 de xícara de chá e 2 colheres de sopa de doce de leite cremoso
½ xícara de chá de leite
2 xícaras de licor de nozes
1 e ½ pacote de biscoito champanhe
Nozes picadas
Nozes inteiras a gosto para decorar
Ingredientes do creme:
1 lata de leite condensado
2 colheres de sopa de maisena
1 lata de leite (use a lata de leite condensado para medir)
2 gemas peneiradas
½ xícara de chá de nozes picadas
1 lata de creme de leite
Preparo:
Para o creme, leve uma panela ao fogo baixo com o leite condensado, a maisena dissolvida no leite e as gemas, mexendo até engrossar. Retire do fogo, misture as nozes picadas, o creme de leite e deixe esfriar.
Para a calda, dissolva 2 colheres de sopa de doce de leite, no leite e misture com o licor.
Umedeça os biscoitos nessa calda e forre o fundo de um refratário médio. Por cima, intercale camada de creme de nozes e de biscoitos umedecidos, terminando em creme. Espalhe o doce de leite restante por cima e decore com nozes.
Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.
Neste domingo a gente já entra no mês de dezembro e, desde já, você começa a acompanhar receitas com cheiro de família e de Natal, é claro. A receita de hoje é um delicioso pavê com creme de nozes. Que tal já anotar a receita preparando-se para o dia da Ceia? Confira!
 

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