Pavê com creme de nozes é a receita deste sábado (30)

Neste domingo a gente já entra no mês de dezembro e, desde já, você começa a acompanhar receitas com cheiro de família e de Natal, é claro. A receita de hoje é um delicioso pavê com creme de nozes. Que tal já anotar a receita preparando-se para o dia da Ceia? Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Pavê com Creme de Nozes - 8.48s - 30-11-19

>>> A RECEITA:

[Rende 8 porções]

Ingredientes do pavê:

1/3 de xícara de chá e 2 colheres de sopa de doce de leite cremoso

½ xícara de chá de leite

2 xícaras de licor de nozes

1 e ½ pacote de biscoito champanhe

Nozes picadas

Nozes inteiras a gosto para decorar

Ingredientes do creme:

1 lata de leite condensado

2 colheres de sopa de maisena

1 lata de leite (use a lata de leite condensado para medir)

2 gemas peneiradas

½ xícara de chá de nozes picadas

1 lata de creme de leite

Preparo:

Para o creme, leve uma panela ao fogo baixo com o leite condensado, a maisena dissolvida no leite e as gemas, mexendo até engrossar. Retire do fogo, misture as nozes picadas, o creme de leite e deixe esfriar.

Para a calda, dissolva 2 colheres de sopa de doce de leite, no leite e misture com o licor.

Umedeça os biscoitos nessa calda e forre o fundo de um refratário médio. Por cima, intercale camada de creme de nozes e de biscoitos umedecidos, terminando em creme. Espalhe o doce de leite restante por cima e decore com nozes.

Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.